"La paciente no fue rechazada y se hisopó en el Hospital", dijo Meneses

Tras la preocupación por la capacidad para hacer frente a la pandemia de coronavirus en Junín y la Región, que se puso de manifiesto el martes pasado cuando una paciente que ingresó con síntomas compatibles con la enfermedad debió ser derivada a una clínica privada, el director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de esta ciudad, Sebastián Meneses, reconoció la situación pero la enmarcó dentro del protocolo acordado con la Mesa Sanitaria local.

En este sentido, afirmó que el nosocomio ya recuperó la capacidad para realizar nuevos aislamientos.

Es casi imposible que vengan pacientes del Conurbano a Junín, aseguró Meneses.

“Llegó una paciente a nuestro hospital que había tenido contacto estrecho con un paciente con Covid-19, que está internado en el hospital. En ese momento teníamos seis casos sospechosos internados, con lo cual, por cada uno de ellos se necesita una habitación hasta tener el hisopado que confirme o descarte la presencia del virus. No había lugar para asegurar el aislamiento”, afirmó el médico, ayer, en diálogo con TeleJunín.

Y prosiguió: “Se pone en conocimiento a la Municipalidad, con el aval de todo el directorio, a través de una nota, y ellos arbitran los medios a fin de internar a la paciente donde ellos decidieran”.

“El 2 de abril último el Intendente y el Secretario de Salud dejaron bien en claro que cuando no se pueda hacer el aislamiento en la casa, porque su situación habitacional no lo permite, y a fin de descomprimir los centros de salud, los pacientes iban a ser destinados al centro Pioneer y a la Secundaria de la Unnoba, motivo por el cual no puedo entender por qué se generó tanto conflicto, cuando en realidad estamos todas las instituciones abocadas y trabajando por la salud de Junín, tanto los organismos públicos como privados”, afirmó.

“Articulamos de esa manera”

“No hay que preocupar a la gente. El hospital es interzonal, recibe pacientes de toda la zona, con las más diversas patologías, no solo Covid-19. Articulamos de esa manera y creo que con la mejor predisposición y tratando de hacer lo mejor en este caso para la paciente. La paciente nunca fue rechazada, porque de hecho se hisopó en el hospital y se empezó a engranar la maquinaria acorde a lo que habíamos charlado en la Mesa de Salud y a lo que había declarado el Intendente”, explicó.

Carpa sanitaria

Sobre el uso de la carpa montada en el hospital, Meneses afirmó: “El intendente lo dejó bien planteado en la conferencia de prensa, están habilitados el Pioneer y la Unnoba, y en el caso de que la situación trascienda estos ámbitos, estaremos trabajando codo a codo para hacer operativa la carpa”.

“Enargas no nos autoriza a tener gas envasado. Quedaría como una tercera opción, primero el Pioneer, segundo la Unnoba, y en caso de que la situación se nos haya ido de las manos - espero que eso no ocurra porque sería una catástrofe- trabajaríamos con el municipio para encontrarle una solución. Ante la eventualidad se podrían poner estufas que son una especie de hongos, que brindan calor”, señaló.

Pacientes ¿del Conurbano?

“Respecto a los pacientes del Conurbano, el Conurbano tiene más del 80% de las camas críticas, por lo que es muy improbable que vengan a Junín. Al mismo tiempo trabajamos en red, y si hay que dar asistencia a vecinos de un distrito cercano, no los vamos a estigmatizar. Actualmente tenemos tres casos en estudio y una paciente recientemente ingresada a la sala de Terapia Intensiva, pero son casos sospechosos”, afirmó.