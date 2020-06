Dio positivo el test a la pareja del comerciante y suman tres los casos de coronavirus en Junín

Con el resultado positivo del testeo a la mujer del comerciante de 45 años que contrajo el virus en el Mercado Central, en el Conurbano bonaerense, ya suman tres los casos de coronavirus en Junín, mientras se esperan los resultados de otras seis personas que manifestaron síntomas compatibles con el Covid-19.

La información de este nuevo caso se conoció ayer, cuando a través de un comunicado oficial el municipio confirmó que el test dio positivo. “Se trata de una mujer de 45 años con antecedentes de contacto estrecho con su pareja, confirmado de Covid-19 positivo”, dijeron.

Y agregaron que “se encuentra internada y aislada en una clínica privada”.

“De esta forma, en Junín hay tres casos confirmados de coronavirus, y uno recuperado”, señalaron en el parte oficial.



Seis casos sospechosos

Desde la secretaría de Salud del municipio informaron que, además de los tres pacientes con coronavirus, ayer se sumaron 11 casos sospechosos en Junín, de los cuales cinco fueron descartados en el día, lo que da un total 243 desde que se desató la pandemia.

De las seis restantes, cinco personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos de Covid 19. Una última registra un viaje al Gran Buenos Aires.

Los pacientes no residentes son oriundos de Rafael Obligado, General Villegas, Ameghino, Lincoln, y Carabelas.

Cabe recordar que el primer confirmado en Junín ya recibió el alta médica. El segundo recuperado es una persona de la localidad de Alberti, que estuvo internada en el Hospital Interzonal y ya no se encuentra en nuestra ciudad.

Actualmente unas 61 personas se encuentran en aislamiento preventivo, tienen el antecedente de viaje a países de riesgo, o contacto estrecho con infectados, y se encuentran sin síntomas. Un total de 540 ciudadanos ya cumplieron con esa condición.

Internaciones

Por otra parte, ayer una paciente que debía permanecer aislada a la espera del resultado del hisopado de Covid-19, por haber mantenido contacto estrecho con uno de los portadores del virus, vivió momentos de angustia, luego de que le informaran que en el Hospital de Junín no había lugar para ser internada, por lo que fue derivada a una clínica privada de nuestra ciudad.

Esta aparente falta de capacidad hospitalaria para los casos que requieren aislamiento encendió luces de alarma en las autoridades, ya que no se sabe cómo respondería el sistema sanitario ante una escalada mayor de casos.

Ante este complejo panorama, desde la dirección del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” emitieron un comunicado oficial en el que afirmaron que “el martes por la noche, una joven con síntomas de coronavirus arribó al hospital en un momento donde no estaban las condiciones dadas para garantizar un aislamiento eficiente”.

“Esa falta de garantía estuvo relacionada a la capacidad operativa del hospital y a una situación dinámica que se modifica por la rotación de camas que se liberan ante resultados negativos de Covid-19 y ante el alta médica de pacientes con otras patologías”, agregaron.

“Es importante destacar que la capacidad operativa y la situación dinámica varían según la atención de pacientes que provienen de la Región Sanitaria III, cuya jurisdicción comprende los distritos de Chacabuco, General Viamonte, Junín, General Arenales, Leandro N. Alem, General Pinto, Ameghino y Lincoln”, dijeron.

“En definitiva, ante la urgencia del caso, la dirección del hospital se ajustó a las normativas del protocolo vigente, informó al municipio de la situación y la paciente fue derivada a una institución de salud del sector privado”, indicaron.

Por último, informaron que ayer el hospital “recuperó su disponibilidad de internación para aquellos pacientes cuyos síntomas se relacionen con el Covid-19”.