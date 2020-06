Llaman a los socios del Club de los Abuelos a seguir colaborando con la institución

Muy próximo a cumplir 40 años, el Club de los Abuelos instó a sus asociados a que sigan colaborando con la mínima cuota mensual (50 pesos) para poder mantener a la institución, a pesar de que con motivo de la cuarentena no esté funcionando.

La comisión directiva del club, presidida por Lida Manzone de Merlo, aclaró que la entidad permanece cerrada por disposición del Gobierno provincial y municipal, pero estiman que en cuanto termine la cuarentena se retomarán las actividades en su amplio salón, ubicado en Remedios de Escalada de San Martín 264, como así también habrá viajes de turismo organizados. Respecto a esto último, Manzone aclaró que se preservan las señas entregadas por la gente para viajes que no se hicieron por la cuarentena. Esos adelantos se tendrán en cuenta para los próximos viajes.

El 16 de agosto de 1980 fue fundada esta entidad, que el próximo 16 de dicho mes cumple 40 años de vida institucional. Seguramente, cuando se pueda, se hará una fiesta para celebrar este importante aniversario.

Mantenimiento

La presidenta de la entidad habló de los costos que tenía que afrontar el Club de los Abuelos, por eso la necesidad de que los socios sigan colaborando.

“Tenemos gastos fijos, a pesar de que el municipio no nos cobra la tasa de Conservación de la Vía Pública (barrido y limpieza), a cambio de usar el salón cuando nos lo solicite. Cabe destacar que tenemos todos los servicios públicos como luz, gas, internet y también seguro. Y en cuanto al salón, está totalmente equipado con heladera, dos freezers, computadoras, entre otros equipos”, explicó.

“El primer mes que salió el cobrador, luego de que se le permitiera, no hubo problemas de cobro. Pero la segunda vez, por poco no le pegan, lo tratan muy mal, le dicen si no tenemos vergüenza de cobrar y no dar nada, pero ¡no es culpa nuestra!"

Además, Lida explicó que el edificio también debía conservarse. “Los techos siempre hay que repararlos, porque si no se llueve de un lado, sucede en otro”, acotó.

Cabe destacar que el Club de los Abuelos suele brindar cursos, algunos de los cuales son proporcionados por PAMI o el municipio: de tejidos con dos agujas (PAMI), y crochet; bordado mejicano (PAMI), gimnasia (municipio), yoga, tai chi (municipio), computación, folclore, etc. Asimismo pedicuría, manicuría y masoterapia, aportados por PAMI.

Otros centros

La mayoría de los centros de jubilados que funcionan en nuestra ciudad no tienen sede propia, por lo cual tienen que pagar alquiler. En estos casos la situación se agrava, porque si bien el municipio los puede ayudar condonando algunas de sus deudas por tasas municipales, los otros servicios los tienen que seguir pagando, a pesar de que no funcionen por el tema de la pandemia, cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio.

En estos días difíciles, la asistencia a los adultos mayores es primordial, sin embargo, no hay actividad en estos centros que eran un nexo muy importante con la gente mayor de sus barrios. Más allá de la asistencia que les pueda dar PAMI o el municipio vía telefónica, principalmente, muchos permanecen aislados.