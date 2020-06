Democracia afianza su liderazgo y continúa creciendo en audiencia

La crisis del coronavirus provocó, a nivel mundial, un marcado ascenso en el tráfico a sitios de periódicos de callidad.

Líderes a nivel mundial como el New York Times y El País de España lograron récords de audiencia.

En mucho menor medida, ciertamente, ese fenómeno se vio reflejado en distintos diarios de escala regional.

En ese sentido, el último mes y durante la cuarentena, el sitio superó las 4.900.000 páginas vistas con un promedio de 45 mil visitantes únicos diarios.

Otro dato de relevancia es la cantidad de páginas que visitan los usuarios y la duración de sus visitas. En Democracia, superan las tres noticias por visita, demostrando ello un particular interés ya que el promedio entre diarios no supera las dos noticias por visita. Y permanecen en el sitio más de cuatro minutos por visita, una cifra superior al promedio.

Herramientas como las notificaciones push para alertas de último momento, mayor cantidad de videos y fotos en las noticias y mayor presencia en redes sociales fueron factores clave para aumentar el número de visitantes.

Es de destacar que el éxito de su desarrollo web llevó a Democracia a un lugar de liderazgo no sólo en Junín sino en el ámbito provincial, ubicándose el diario entre los cinco sitios de noticias más visitados a nivel bonaerense.

La relevancia de los diarios

Los diarios en papel tienen un gran desafío en todo el mundo: cómo ser relevantes también en Internet.

Ya no basta con tener un blog o subir a la web la tapa del diario, sino que los lectores piden una actualización constante, un portal completo con servicios y contenidos de calidad pensados específicamente para medios digitales.

En ese camino, desde el momento mismo de su lanzamiento a principios de marzo de 2006, Democracia se convirtió en un referente entre las páginas de noticias del interior del país y el sitio más visitado de Junín y la región.

Para ello, Democracia utiliza las más modernas tendencias de diseño web para permitir una navegación amigable e intuitiva y, de esa manera, reafirmar el liderazgo del diario más visitado de Junín y la Región.

Cada nota está presentada de forma clara y de fácil lectura. Las fotografías tienen gran calidad y mayor tamaño, la tipografía es más clara y legible en cualquier dispositivo desde el que se acceda. Ello se debe a que se ha implementado lo más moderno en adaptación de contenido, la tecnología llamada responsive, que permite que se pueda acceder y visualizar todo el contenido del diario perfectamente desde una PC o notebook, pero también desde tablets y celulares inteligentes (smartphones) sin que se produzcan errores u omisiones.

Pero, además de las herramientas tecnológicas, debe resaltarse que el rediseño del diario facilitó la navegación por ciudades para que lectores puedan ver sus noticias locales también de una manera fácil e intuitiva. Al respecto, cabe destacar que el periódico cubre diariamente el acontecer noticioso en diez partidos del noroeste bonaerense: Ameghino, Arenales, Bragado, Chacabuco, Junín, Leandro N. Alem Lincoln, Pinto, Rojas y Viamonte, con portales informativos propios para cada lugar.

Ese proceso de regionalización implica que Democracia brinda información de carácter local y regional a más de 300 mil personas que habitan esos partidos, reafirmando su posición de liderazgo en todo el noroeste bonaerense.