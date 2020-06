Durante la pandemia se redujeron a la mitad los siniestros viales en Junín

Hoy, 10 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial y, si bien este año las actividades de concientización se ven afectadas por la pandemia del COVID-19, el subsecretario de Control Ciudadano y responsable de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Mario Olmedo, no dejó pasar la oportunidad para recordarles a los vecinos la importancia de respetar las normas de tránsito.

En este sentido, remarcó que las medidas de aislamiento permitieron reducir a la mitad los siniestros viales en Junín, pero continúa vigente el problema de la falta de uso del casco. Precisamente, Olmedo dijo que este 10 de junio es el Día Mundial de la Seguridad Vial, por lo que es una jornada distinta para el país y el mundo. Por lo general, se aprovecha este día para hacer distintas actividades referidas a la concientización y educación sobre esta temática, “lo cual será imposible de llevar a cabo este año por las circunstancias de público conocimiento”, apuntó.

“Las víctimas fatales como consecuencia de los accidentes de tránsito también constituyen una pandemia, de la que nuestro país no está exento y Junín tampoco”, destacó.

El funcionario también recordó que el año pasado llevaron a cabo una jornada de concientización muy importante con los estudiantes del secundario en el Teatro de la Ranchería, en el marco de la Semana de la Seguridad Vial declarada de interés municipal.

“Voy Seguro sigue funcionando y estamos esperando la autorización del distrito escolar para interactuar con los distintos establecimiento y realizar las charlas por videollamada o por Zoom”, añadió.

Asimismo, el subsecretario de Control Ciudadano afirmó que a pesar del Aislamiento social, preventivo y obligatorio “los accidentes de tránsito siguen sucediendo, aunque no con la magnitud que veníamos teniendo en los registros mensuales. En abril se registró una merma del 50 % de los accidentes al igual que en mayo, pero aun así siguen sucediendo y, de acuerdo a las estadísticas, vemos que la falta del uso de casco sigue siendo una gran problemática en la ciudad”.

Por eso, Sandra Silbera, una de las integrantes -junto con Mónica Rustici- del grupo Estrellas Amarillas, manifestó: "Le recomendamos a la gente que cumpla con las normas de tránsito y se cuiden al igual que como nos cuidamos en estas circunstancias que estamos viviendo. La seguridad vial también es una problemática y genera miles de víctimas fatales, por eso hay que seguir cumpliendo con las normas”.