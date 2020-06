Hay 63 personas aisladas y 4 comercios cerrados de manera preventiva en Junín

Tras la confirmación de dos casos de coronavirus en Junín, hay 63 personas que cumplen con el aislamiento y ayer, tras presentar síntomas, se le realizó el hisopado a la mujer del comerciante de 45 años que está internado en la clínica IMEC, cuyo resultado se dará a conocer hoy, mientras se espera un incremento de los casos en la Región.

Además, según pudo saber este diario de fuentes oficiales, permanecen cerrados cuatro comercios de nuestra ciudad por prevención, ya que tuvieron contacto con el verdulero que viajó al Mercado Central, en el Conurbano bonaerense, donde contrajo el virus. Las personas aisladas tuvieron contacto directo o indirecto con el comerciante.

Fase 4

La aparición de casos positivos en Junín impidió que nuestro Distrito avance hacia una nueva fase de la cuarentena. “Estábamos en condiciones de entrar en la fase 5 y nos vamos a quedar en la 4, como estábamos antes, y evaluando permanentemente y monitoreando a la gente. Siempre tuvimos en claro que abríamos actividades, pero existía la posibilidad de retroceder”, aseguró el intendente de Junín, Pablo Petrecca.

Y reconoció que si bien dieron negativo tres testeos realizados a personas de contacto de los positivos, remarcó que se pueden dar nuevos casos: “No descartamos que haya más casos positivos en los próximos días, pero esto nos permite estar preparados. Si tenemos que retroceder de fase, no lo vamos a dudar”.

“Para poder tener más aperturas de actividades económicas es clave la solidaridad, la responsabilidad y la conciencia social. Porque hasta que no salga la vacuna tenemos que convivir con este virus. Hay que respetar el distanciamiento, el lavado de manos, no compartir el mate, etc.”, afirmó el jefe comunal de Juntos por el Cambio.

En efecto, "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" son las palabras claves del decreto con el que el Gobierno nacional puso en marcha la fase 5 del aislamiento por el coronavirus, que comenzó a regir para todo el país a excepción de la zona del AMBA y las provincias con alta contagiosidad.

El ingreso a la fase 5 tiene como eje rector mantener el respeto del distanciamiento social, preventivo y obligatorio y los mismos protocolos preventivos de las fases anteriores, pero flexibiliza la vida cotidiana en varios aspectos, entre ellas, las reuniones familiares.

Mesa de Crisis Sanitaria

Con el objetivo de analizar el momento actual que vive nuestra ciudad con respecto al Covid-19, se realizó un nuevo encuentro de la Mesa de Crisis Sanitaria, en la que participan autoridades de la salud pública y privada, referentes de los distintos espacios políticos de la ciudad y la Unnoba.

Finalizada la reunión, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, expresó: "Fue un encuentro muy productivo, con un consenso cada vez mayor, lo que nos permite trabajar de manera más coordinada. Hay un gran compromiso porque se dejan de lado los intereses personales para darle paso a lo que más le conviene a la comunidad. Hoy debatimos diversos temas que hacen a la actualidad de lo que sucede en la ciudad y la conclusión es que estamos en una etapa de absoluto compromiso social, en la que todos debemos saber que no puede haber reuniones, encuentros y que debemos seguir con los cuidados personales".

"Hoy tenemos muchos servicios habilitados, como así también salidas recreativas y eso significa que hay más gente en la calle y que, por lo tanto, debemos reforzar nuestros cuidados. Los vecinos habían entrado en una etapa de tranquilidad, pero lo que sucedió el fin de semana demuestra que este virus es muy peligroso y contagioso. Por eso pedimos aún más responsabilidad no solo para cuidarnos a nosotros sino también al otro. No queremos que nadie se contagie y esto es fundamental para poder pasar a la fase 5", dijo de Miguel.

"Le aclaramos a la comunidad que el Presidente habló de las diferentes fases, pero debemos esperar el decreto provincial para ver dónde quedó parado Junín en este momento. Por eso, pedimos el compromiso y la solidaridad de todos los vecinos de Junín en materia sanitaria. También pedimos no estigmatizar, ya que este virus no perdona. Remarcamos que las próximas semanas son muy importantes y por lo tanto tenemos que seguir con los cuidados".

Camioneta incendiada

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, y el secretario de Seguridad municipal, Andrés Rosa, estuvieron en el corralón en el que ya comenzó a repararse la camioneta incendiada el domingo, perteneciente a una de las personas afectadas por el Covid-19. Cabe recordar que Petrecca se había comunicado con este vecino para conocer su estado de salud, manifestarle su acompañamiento e informarle que el municipio se hará cargo de la reparación de su herramienta de trabajo.

"Estamos viendo las dos imágenes que la pandemia desnudó en nuestra sociedad: por un lado, aplaudimos a los médicos, pero por el otro no queremos que vivan en nuestro edificio. Y en Junín vemos una tremenda solidaridad de parte de cientos de vecinos con sus donaciones, pero también la intolerancia y la violencia de unos pocos", lamentó Petrecca.

Y agregó: "Este fue un acto repudiable, porque es la herramienta de trabajo de un vecino que, sin buscarlo y por supuesto, sin quererlo, se contagió. Obviamente repudiamos y condenamos este tipo de hechos vandálicos".

"Pero también quiero destacar que, a partir de que dijimos que íbamos a arreglar su camioneta, hemos recibido múltiples llamados de chapistas, pintores, diseñadores y otros vecinos que ofrecieron sus servicios de manera gratuita para colaborar. Y esta es la foto que queremos mostrar: la de la solidaridad, la de aquellos que pueden ponerse en el lugar del otro y ayudar a que el otro esté mejor. Afortunadamente, ellos son muchos más", resaltó.

Por su parte, Rosa explicó: "Como secretaría estuvimos en contacto con la familia desde esa noche, lo cual nos permitió conocer personas muy solidarias y queridas en el barrio. Además, son de colaborar con un merendero del lugar y por eso hoy la comunidad les devuelve esa solidaridad. Estos son los gestos que importan y son los que van a quedar cuando esta pandemia pase. Respecto del incendio del vehículo, está en etapa de investigación y ya lo está manejando la Justicia".