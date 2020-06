Junín adhiere a la emergencia sanitaria en los geriátricos públicos y privados

El Concejo Deliberante aprobó ayer, por unanimidad, la adhesión a la a ley provincial de Emergencia Sanitaria en Geriátricos (ver nota aparte), a partir de lo cual, podrán acceder a distintas herramientas para regularizar su situación y adoptar medidas correspondientes tanto en lo sanitario como en lo edilicio.

Se trata de un tema de suma importancia en esta pandemia, ya que los geriátricos albergan a uno de los grupos que mayor riesgo de salud tienen.

En este punto, cabe mencionar que la habilitación de dichos establecimientos corresponde a la provincia de Buenos Aires, habiendo varios de estos que no la tienen pero igualmente siguen funcionando. En este caso se los acompañará para que puedan seguir funcionando, mediante un protocolo y ayudado por el trabajo conjunto entre Municipio y Provincia.

En este tema todos los concejales estuvieron de acuerdo y fue aprobado sin inconveniente alguno.

No fue así con la solicitud al ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, para que informe sobre el plan denominado “Seguimos estudiando”, por el cual hubo distribución de cuadernillos de trabajo para que los chicos pudieran hacer los temas desde sus casas.

El pedido de informes fue propuesto por el bloque de Juntos por el Cambio, ante el rechazo de la oposición representada por ediles del Frente de Todos.

Entre los puntos discutidos, según la edil Melina Fiel, a cargo de la comisión de Educación del Concejo, era saber cuáles fueron los criterios para incluir material educativo en el nivel primario (de 1° a 6°), objetando que no estaban las áreas sociales de historia y geografía en estos, aduciendo además la disconformidad de algunas inspectoras de Educación, por la utilización política que se hace a través de ellos.

Destacó estar a favor de la educación objetiva y del pensamiento crítico en los niveles educativos.

Ante esto, Lourdes Pedroza (Frente de Todos) negó que se hubiera quitado el área de Ciencias Sociales, sino que se trataba de otra manera. Acotó que cada cuadernillo tenía material para 15 días, por lo cual lo conocido hasta ahora no era todo el contenido que se tenía que abordar este año. Apuntó que ya estaban disponibles los nuevos cuadernillos del ciclo lectivo anual.

Por su parte, Maximiliano Berestein, del mismo bloque, señaló que la inspectora general de Educación ya había respondido a los argumentos esgrimidos por Juntos por el Cambio, por lo cual veía en este pedido una “intencionalidad política” y “oportunismo”. Apuntó que inspectores de todos los niveles habían firmado una desmentida negando que se utilizara política partidaria para explicar el estudio de la Presidencia de la Nación.

En cambio, Berestein se preguntó por qué el municipio no había dado respuesta a dotar de mayor conectividad a los estudiantes que estaban afectados por la brecha digital, recordando un proyecto dirigido al Ejecutivo para que a través de Acerca, empresa que integra Grupo Junín, con el 90 por ciento de las acciones municipales, se dieran herramientas a los estudiantes que más necesitaban para acceder a la educación virtual en lugares públicos, por ejemplo, las plazas.

Victoria Muffarotto manifestó que no se ponía en duda el trabajo de los docentes en la educación, en el marco de esta pandemia. Por otra parte, acotó que quizá era factible que al oficialismo local no le gustara ver (en los cuadernillos) la referencia al voto popular en la elección de 2019, por el cual fueron electos como presidente de la Nación Alberto Fernández, y como vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Otro tema por el cual no hubo acuerdo fue en la Homologación del Decreto 3196/19, puesto que la mayoría de Juntos por el Cambio abogaba por su aprobación, en tanto que el Frente de Todos se opuso. El asunto está referido a los mayores ingresos necesarios para pagar a Ashira y al pago de los sueldos de personal municipal, que se debían contemplar en la Rendición de Cuentas (ya aprobado por mayoría en la sesión anterior).

Al respecto la concejala Natalia Donatti explicó que el tratamiento era extemporáneo, ya que tendría que haberse tratado cuando se abordó la Rendición de Cuentas, aprobado también por mayoría, con el rechazo de la oposición del Frente de Todos, por lo tanto el voto en esta oportunidad también era negativo“.

Aprobados por unanimidad

El Concejo Deliberante aprobó un repudio al acto vandálico que sufrió el portador de COVID- 19 a la madrugada del lunes último, cuando desconocidos quemaron su camioneta, la cual utilizaba para hacer su trabajo, el transporte de verduras.

Cabe mencionar que el hombre fue contagiado presuntamente en el Mercado Central, donde había ido a comprar productos para luego venderlos en Junín y zona.

El edil Adrián Feldman, al recordar el indignante episodio, se remontó a varios siglos atrás, cuando a las personas se las perseguían y culpaban de transmitir algún virus letal, en una especie de “caza de brujas”, estigmatizando al enfermo, quien era objeto de torturas y muerte.

Por su parte, Berestein señaló la necesidad de que se preserve la privacidad de la persona, haciéndose imperante que en esta pandemia los problemas se afronten con tranquilidad, prudencia y empatía, es decir, ser solidario y generoso con quien lo necesita. Mas allá de esto, consideró urgente que la Justicia sancione al responsable o responsables de dicho “hecho aberrante”.

Durante la sesión también fue destacado el gesto del intendente Pablo Petrecca, quien anunció que se arreglaría el vehículo de la persona damnificada, e instó para que haya seguridad de que estos ilícitos no vuelvan a ocurrir.

Finalmente, declararon de Interés Municipal las actividades a realizarse el 3 de junio último, organizadas por el colectivo feminista de Junín, en el marco de “Ni una menos”.

Al respecto, la edil Maia Leiva recordó esta fecha tan sentida por la ciudadanía, en la lucha contra la violencia de género en Argentina y en países vecinos como Chile y Perú.

Destacó la decisión de crear los ministerios de las Mujeres tanto en el orden nacional, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, como de la provincia de Buenos Aires, ocupando tal cargo Estela Díaz.