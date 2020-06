Rosa: "Era impensado que en ochenta días no hubiera casos"

“No nos tiene que sorprender que aparezcan dos, tres o más, pero sí era casi impensado que en 80 días no hubiera casos y ahora se dieran”, dijo Andrés Rosa, funcionario de Seguridad de la Comuna.

Andrés Rosa, secretario de Seguridad del municipio, al ser entrevistado por TeleJunín, afirmó que en Junín no hay circulación comunitaria de coronavirus, por más que haya dos infectados y decenas de vecinos en cuarentena.

Ante el planteo de si este hecho se pudo haber evitado, ya que era conocido que había juninenses que viajaban al Mercado Central y podían ser foco de contagio, el funcionario manifestó: “Hace rato que se entró en la fase de responsabilidad individual. Las ciudades tienen su vida, su desarrollo, su dinámica. No podemos pensar en un estado policíaco permanente para tener todo el control”.



Señaló que hay determinadas actividades y servicios esenciales que siempre se rigen por los decretos a nivel nacional N° 257 y 260 y que se llegó hasta la actualidad creyendo que estaban preparados ante la aparición de casos, porque era lo que se veía en el mundo.

El secretario de Seguridad repudió el ilícito ocurrido en la madrugada de ayer, el incendio de la camioneta del verdulero infectado por coronavirus, en el domicilio de este.

“Esto no tenemos que aceptarlo como sociedad. Además de rechazar y repudiar el hecho, se está investigando para sancionar a los responsables. No es la manera para que una sociedad pueda salir de una crisis de estas características”, afirmó.

Directo a Cabina Sanitaria

Recordó que para ingresar a Junín las personas deben presentar el certificado de permanencia, cuando no es un servicio esencial y cuando viene de zona de riesgo. “Lo esencial, referido a alimentos, estamos tratando de protocolarizar, que tenga un canal directo a Cabina Sanitaria”, acotó.

Finalmente, pudo saberse que hoy se reunirá nuevamente la Mesa de Salud del municipio, para analizar las últimas noticias referentes al COVID- 19 y los casos positivos que se hubieran dado.