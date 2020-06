Incendiaron la camioneta del infectado y hay 60 allegados en cuarentena

En un repudiable acto de violencia y vandalismo, en la madrugada de ayer prendieron fuego el vehículo del comerciante infectado con coronavirus, tras haber viajado al Mercado Central, en el conurbano bonaerense, donde compró frutas y verduras que distribuyó en comercios de Junín y la zona.

Incendio intencional

Las autoridades a cargo de la investigación confirmaron que se trató de un hecho intencional, ya que posiblemente rociaron con nafta al vehículo, un Ford 350, que estaba estacionado en la vía pública, próxima a Arias y Ricardo Rojas.

Alrededor de la 1.20, una dotación de bomberos a cargo del oficial subayudante Gastón Mugica, tras ser alertado por los vecinos del verdulero, acudió al domicilio donde se estaba quemando la camioneta para apagar el incendio.

Las roturas fueron muy importantes en la estructura del vehículo, aunque aparentemente el motor no fue dañado.

Se trata del vehículo que el hombre que contrajo Covid-19 en los últimos días usaba para trabajar.

Autoridades policiales y la secretaría de Seguridad del municipio de Junín confirmaron a Democracia que se trató de un hecho intencional y que se investiga quiénes fueron los responsables.

Cámaras de seguridad

En diálogo con Democracia, Agustín Mantegazza, subcomisario a cargo de la Comisaría Primera de nuestra ciudad, manifestó que estaban avanzando con los testimonios de vecinos y cámaras de seguridad.

“Estamos iniciando actuaciones por Daño, por el incendio de la camioneta, siendo el fiscal Sergio Terrón quien tomó intervención en este caso”, manifestó el oficial a cargo.

Según lo expuesto, policías estuvieron haciendo entrevistas en el barrio y observando cámaras de seguridad, para ver si pueden constatar o corroborar quién ha sido el autor del hecho.

Adelantó que estaban viendo testimonios referidos a este hecho, sobre todo uno de ellos, “que nos puede hacer llegar a buen puerto”, dijo el oficial.

Sobre el incendio de la camioneta, el subcomisario explicó que el Destacamento de Bomberos está haciendo la pericia y aparentemente echaron combustible a la camioneta para prenderla fuego, pero se sabrá qué usaron los malvivientes en este caso.

A la pregunta si se sabía cuántos habían sido los que cometieron este delito, Mantegazza dijo que aún no se sabía, que más allá de entrevistar a los vecinos, estaban tratando de localizar para ver alguna cámara.

Vecinos en cuarentena

“Tenemos alrededor de 60 vecinos y amigos de los infectados en cuarentena, permaneciendo en sus casas. Personal de Ecológica (bomberos) está haciendo el seguimiento para que se queden en la casa, a fin de evitar la propagación del virus”, dijo.

Ante la creciente preocupación por este tipo de hecho, por lo cual podrían estar en riesgo propiedades de eventuales contagiados de COVID-19, el oficial dijo que por lo pronto quienes viajaban a Buenos Aires, o Conurbano, por ejemplo, los médicos, al regresar a Junín debían ser controlados en Camineros, donde se les notificaba a través de un acta que debían hacer 14 días de cuarentena en la casa.

Aclaró que en el caso del verdulero contagiado, al no tener síntomas cuando se lo controló, no hizo el aislamiento y después pasó lo que es de público conocimiento.

“Está en uno si se hace la cuarentena o no, nosotros igualmente vamos y constatamos, tenemos un registro. Sería obligatorio estar aislado 14 días luego de haber viajado a un lugar donde hay circulación viral comunitaria, en riesgo”, apuntó.

Sobre los operativos en los accesos, el jefe policial apuntó que las distintas fuerzas de seguridad y el municipio están haciendo operativos en los accesos a Junín en las Rutas 188 y 7, para el control de la gente que viene de otras ciudades.

“Por su estado, no debería estar internado”

“El paciente está conectado con su teléfono celular. Cuando se enteró de que le habían incendiado su vehículo, tuvo una reacción negativa, golpeando cosas y gritando. En ese momento tuvimos que avisar a la Policía Ecológica”, manifestó el director de Imec, Héctor Lorenzo, en diálogo con TeleJunín.

“Se lo trató de calmar y ubicar en un lugar diferente del que estaba, para que nos permita acceder. Quiero agregar que el paciente no atacó al personal de la clínica ni policial y la agresión fue hacia los elementos”, explicó.

“Con respecto al parte médico, llegamos a la conclusión que no lo vamos a dar, ya que hay mucho desmanejo de la información en las redes sociales y eso lo dejamos en manos de la familia si lo quiere hacer. Hay que bajar un poco la mediatización de este caso”, sostuvo.

“Por ahí, el parte estaría dado si la situación lo amerita. Hoy el paciente no tiene nada y ningún síntoma. Desde el punto de vista clínico, no es un paciente que debería estar internado. Pero por una cuestión sanitaria, tiene que estarlo. Respetamos la política sanitaria que se ha tomado”, agregó.

“A mí me gustaría que la gente confiara un poco más en las personas que lo están cuidando y trabajando todo el día para minimizar todo tipo de riesgo para las personas, ya que las otras enfermedades siguen estando y se tiene que ir al médico”, destacó.

“No queremos que la gente se enferme y mi llamado es a que confíen un poco más en el sistema. Nosotros los estamos cuidando y ustedes también tienen que cuidarse. Por ejemplo, hay que lavarse las manos, que es fundamental”, apuntó Lorenzo.

“Nosotros ahora tenemos el primer piso completamente aislado, al igual que un sector de Terapia Intensiva por si el paciente lo requiere. Además, contamos con seis respiradores”, finalizó.