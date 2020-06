Frente de Todos pidió "prudencia y empatía"

Maximiliano Berestein del Frente de Todos publicó en su página de facebook que "Junín enfrenta una nueva etapa que consta de tener un vecino de nuestra ciudad con la enfermedad. Lo primero que debemos hacer es tener tranquilidad, prudencia y empatía".

"Tranquilidad, porque si tomamos todos los recaudos de distanciamiento, el uso de tapabocas, higiene y desinfección de materiales de uso cotidiano, disminuimos al máximo el riesgo de contagio. Prudencia, porque solo debemos consumir información oficial o de sitios oficiales. No podemos multiplicar o difundir información que no ha sido chequeada, porque genera angustia y miedos innecesarios. Empatía, porque debemos ponernos en el lugar del otro, cuidándonos y protegiéndonos entre todos, sin prejuicios", agregó.

Además, el dirigente local remarcó que "cualquiera de nosotros o nuestras familias puede estar expuestos a esta enfermedad que conocemos poco. Debemos tener la capacidad de ser solidarios y generosos. Nadie se salva solo. Me cuido, porque así los cuido a ustedes".

Por su parte, Lautaro Mazzutti, señaló: "Ante los hechos de público conocimiento, queremos llevar tranquilidad a todos los juninenses. Si seguimos cumpliendo con todas las medidas de prevención el riesgo de contagio será mucho menor".

"Es necesario ser responsables a la hora de transmitir información, no difundir noticias de dudosa procedencia para evitar generar pánico en la población. Recordemos que necesitamos ser precavidos, pero el miedo nos conduce a cometer errores", expresó a continuación.

"Pongámonos en el lugar del otro para saber cuál es la mejor decisión. Seamos solidarios, pongámonos en el lugar de él y no seamos nosotros quienes juzguemos y difamemos al vecino que pueda padecer de Covid, ya que cualquiera de nosotros puede pasar por esa situación; y recordemos que de esta saldremos más fuertes que nunca", finalizó.