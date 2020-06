Ya son dos los casos de coronavirus y cerraron 5 comercios por prevención

Luego de conocerse el caso positivo de coronavirus de un distribuidor de verduras de nuestra ciudad, desde las áreas de Salud y Seguridad del Municipio se activaron estrictos protocolos para aislar a aquellas personas que hubieran estado en contacto.

En la tarde de ayer se confirmó que un joven de 18 años que había viajado con el comerciante también resultó positivo y se encuentra alojado en el Hospital Interzonal.

Asimismo, se informó que más de 40 personas se encuentran aisladas y en seguimiento por haber tenido contacto estrecho con el hombre de 45 años, que permanece en la Clínica Imec, y el otro trabajador.

Hasta el momento cinco comercios fueron cerrados de manera preventiva.

Cabe destacar que según informaron desde el Hospital y desde la clínica privada, ambos pacientes se encuentran en buenas condiciones generales.

“Podría haber más casos”

En una conferencia de prensa que se realizó el sábado, el intendente Pablo Petrecca, confirmó el caso positivo de coronavirus de un juninense que había viajado al Mercado Central, en el conurbano bonaerense.

A raíz de ello, se activaron los protocolos y se realizó el aislamiento de contactos estrechos del paciente positivo, como familiares, relaciones laborales u otras personas que hayan compartido con el vecino.

Del mismo modo, desde el área de Salud aseguraron que se contactaron ya con 40 personas.

Sobre el segundo caso positivo, del joven que viajaba con el distribuidor, Democracia consultó al director del Hospital Sebastián Meneses quien aseguró que “en principio es un caso leve, si bien no está exento de que pueda complicarse. Pero hoy es leve”.

Asimismo Meneses indicó que “tendremos que acostumbrarnos a que haya hisopados todos los días. No hay que entrar en pánico, esto será habitual durante los próximos 15 días. Posiblemente tengamos que acostumbrarnos a convivir con los positivos durante un tiempo”.

No descartó la posibilidad de que haya más casos: “ojalá sean formas leves y que no haya que lamentar víctimas de ningún tipo, incluso del personal de Salud”.

Los comercios

Por prevención, se conoció que se dispuso el cierre de cinco comercios en la ciudad, que de alguna u otra manera habían entrado en contacto con el paciente contagiado de covid-19.

Se trata de un depósito de verduras, una despensa y un autoservicio, en inmediaciones del Club Ambos Mundos; también una rotisería en barrio Villa Talleres y una verdulería en un supermercado en Villa Belgrano.

Sin cambio de fase

A raíz de los casos confirmados, se informó que quedó suspendido por ahora el tránsito a la fase 5 de la cuarentena, aunque no se suspenden las habilitaciones de actividades que se realizaron hasta hoy. Es decir que siguen funcionando los 39 rubros económicos vigentes y se mantienen las salidas recreativas aprobadas días atrás por el gobierno bonaerense.

"Por ahora no va a cambiar lo que ya fue habilitado, como las salidas recreativas y las actividades económicas, pero nos parece prudente esperar para pasar a la fase 5, para después sí, en conjunto con la Provincia, decidir cómo seguimos", señaló Petrecca en la conferencia del sábado.

Prohíben el ingreso desde el Mercado Central

Tras la confirmación de los casos de coronavirus, el gobierno de Junín prohibió el ingreso a la ciudad de vehículos que transporten mercadería desde el Mercado Central ubicado en el conurbano bonaerense.

Así lo establece una resolución municipal que lleva la firma del secretario de Seguridad, Andrés Rosa, el subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo y el director general de Seguridad, Luis Chami.

Atendiendo a las disposiciones insertas en el Decreto Municipal Nro. 543, que dispone la Emergencia Sanitaria por 180 días en el partido de Junín “como consecuencia de la propagación de la enfermedad coronavirus (covid-19), se recuerda que el plazo podrá ser extendido por el período que se considere necesario hasta que las autoridades internacionales, nacionales y provinciales entiendan que cesaron las condiciones de riesgo y pandemia”.

El decreto tiene carácter de orden público por razones de seguridad y salubridad. En ese marco, el Departamento Ejecutivo queda facultado para que, en ejercicio del poder de policía disponga y lleve adelante inspecciones, clausuras y/o suspensiones de establecimientos y/o actividades, decomiso de mercaderías y productos como así también otra medida preventiva que resulte procedente, pudiendo, en caso de ser necesario, requerir el uso de la fuerza pública.

Petrecca llamó a “cuidarnos y cuidar a los demás”

En redes sociales, el intendente Pablo Petrecca escribió: “En el día de hoy (por ayer) sumamos un nuevo caso positivo en Junín. (Tenemos 2 casos positivos y 1 caso recuperado). A partir de ahora, más que nunca, la responsabilidad de todos es primordial para que el virus no siga circulando en la ciudad.

Es muy importante que asumamos el compromiso de tomar las medidas necesarias para cuidarnos y cuidar a los demás.

Como lo venimos diciendo, si salimos de nuestros hogares, debemos mantener el distanciamiento de dos metros con otras personas, utilizar siempre cubrebocas, y realizar frecuentes lavados de manos. También es vital para frenar el virus, que no compartamos el mate o botellas, y evitar las reuniones sociales y los encuentros familiares.

Es momento de cuidarnos, sin estigmatizar ni discriminar a las personas que han contraído el virus o tienen que hacer aislamiento obligatorio por contacto. Nadie busca contraer el virus, y nadie está exento de contraerlo.

Como lo dijimos en otras oportunidades, si es necesario retroceder de fase para cuidarnos, lo haremos, dependerá de nuestro comportamiento como comunidad.

Comunicado del HIGA

Desde el Hospital Interzonal de Agudos Abraham Piñeyro comunicaron que “en virtud de los casos positivos confirmados de COVID-19 se decide suspender la consulta de todos los turnos programados. Sólo se recibirán urgencias por guardia”.

Asimismo, solicitan que toda aquella persona que considere que tuvo contacto con un caso covid-19 positivo se comunique con los números 107 y 147 (atención ciudadana) y 148.