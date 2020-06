Mansur: “Cambiemos tiene que generar un nuevo liderazgo”

El presidente de la UCR de Junín, Carlos Mansur, afirmó en una entrevista con TeleJunín que Juntos por el Cambio tiene que "generar nuevos liderazgos", pero aclaró que la discusión tiene que darse dentro del frente que conforma el centenario partido con el Pro y la Coalición Cívica.

Sobre la derrota bonaerense en las últimas elecciones, el dirigente boina blanca afirmó: “Creo que haber perdido la provincia de Buenos Aires, por la diferencia que se perdió, y contra quién se perdió –no estamos hablando de un político de raza-, creo que tuviste que hacer las cosas medianamente mal, si no te diría que es imposible perder por esa diferencia. Bien a lo mejor en gestión, muy mal en política”.

Y agregó: “Creo que Macri leyó mal lo que estaba pasando en el país, todo el mundo estaba desdoblando las elecciones porque veía que si quedaba pegado al presidente, lo iba a llevar a una derrota, creo que la perjudicó a la gobernadora o la gobernadora decidió perjudicarse con Macri”.

“Quieren asumir liderazgos, creo que el liderazgo que tenía Cambiemos ya no existe. Creo que Cambiemos tiene que generar un nuevo liderazgo, ya que los líderes que teníamos fracasaron, eso es indiscutible. El radicalismo debería exponer sus líderes, lo mismo los otros integrantes del frente, y de ahí tendrá que surgir el líder natural de Cambiemos, pero no seguir insistiendo en liderazgos que ya fracasaron”, dijo.

Y aclaró: “El espacio sigue siendo Juntos por el Cambio, no hay que sacar los pies del plato, pero sí hay que discutir los liderazgos”.