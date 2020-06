“Rociar las calles con cloro no elimina el coronavirus y plantea un riesgo sanitario”

La Asociación para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural del Noroeste Bonaerense se encuentra juntando firmas –en la plataforma Change.org- para elevar una petición al intendente de Junín, Pablo Petrecca, para que detenga la desinfección con cloro en las calles de la ciudad.

En un comunicado, la institución manifestó que esta acción ya fue refutada por la Organización Mundial de la Salud: “Rociar o fumigar las calles con desinfectante, como se hace en algunos países, no sirve para eliminar al nuevo coronavirus y además plantea un riesgo sanitario”.

“El cloro se evapora rápidamente al esparcirlo y afecta a las personas y mascotas que lo respiran, lo que provoca alergias y problemas gastrointestinales a los que son vulnerables como asmáticos, enfermos de cáncer, colon irritable, etc.”, destacó.

“El cloro puede concentrarse en ciertos tramos en el aire afectando plantas y organismos beneficiosos”, aclaró. Y no afecta “para nada a los mosquitos o al barigüí”.

“Además, al evaporarse, el agua queda entre el empedrado o en el cordón cuneta entre las hojas y basura, y crea un lugar adecuado para la proliferación de otros gérmenes y también para las larvas de mosquitos Aedes”, señaló.

“También, afectan a organismos con valor comercial como a las abejas que están directamente afectadas por pesticidas y productos de fumigación y también los residuos van a parar a la miel. El cloro no las mata, pero su olor las atrae y las dispersa”, afirmó la Asociación en el comunicado.

“Y el agua clorada mancha maderas y metales provocando óxido en metales y chapas. Perjudica así las aberturas de los frentes de las casas, vehículos, (que si no se secan enseguida se estropean)”, dijo.

“Es una molestia y un gasto innecesario. Solo se justificaría que se fumigue donde hay concentración de gente y no hay basura ni vegetación, algo que no sucede en ciudades del interior”, subrayó.

“El aire con el cloro es perjudicial para los alérgicos, para los asmáticos, también para las plantas y afecta a las abejas. Y para desinfectar se debe usar en superficies y no esparciéndolo en el aire, ya que se evapora y produce trastornos”, señaló.

“Agradecemos la donación de la turbina aspersora, va a ser muy útil para fumigar para el barigüí cuando vuelvan los eventos en los que se aglomera gente al aire libre en el Parque Borchex y en la Laguna”, remarcó.

“Esto no es una publicación política ni contra la cuarentena. Se hace avalada por entidades ambientalistas y con asesoramiento científico”, concluyó.