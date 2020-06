En el primer día de salidas recreativas, muchos vecinos realizaron caminatas

Como anticipó Democracia en su edición impresa del miércoles pasado, el gobierno bonaerense autorizó ayer las salidas recreativas en Junín, Chacabuco y Pergamino, según se publicó en el Boletín Oficial.

En este contexto, el municipio implementó un protocolo que permite las salidas recreativas todos los días, en el horario de 7 a 17, a no más de 500 metros del domicilio y durante el lapso de una hora. Quedan exceptuados de esta medida los adultos mayores, por ser un grupo de riesgo frente a la pandemia de coronavirus.

En el documento se menciona -como publicó este diario en exclusiva- que la nueva autorización a las salidas de esparcimiento "deja sin efecto la suspensión" que habían elevado estos municipios.

Pondrá a prueba la responsabilidad de cada vecino, afirmó el intendente Pablo Petrecca.

“Podremos comenzar con esta nueva etapa que habíamos solicitado y que pondrá a prueba la responsabilidad de cada vecino”, afirmó el jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca.

Desde la comuna local detallaron algunas medidas de prevención a tener en cuenta para cada salida, como utilizar tapaboca; mantener la distancia física mayor a dos metros; no se podrá usar bancos, estaciones deportivas, juegos y todo tipo de mobiliario de plazas y parques; no se podrá compartir botellas con hidratantes; no se podrá realizar reuniones o aglomeraciones; no se podrá utilizar transporte público o vehículo particular para el traslado; los niños/as menores de 12 años deberán estar acompañados de un mayor y no deberán jugar en grupo; los menores de 3 años no deben usar tapabocas; no se permitirá el uso de equipo de mate ni bebederos públicos.

También se indicó que quedarán exceptuadas de este permiso las personas que presenten síntomas de Covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, disgeusia, anosmia) y aquellas que estuvieron en contacto estrecho con alguien enfermo de Covid-19 en los últimos 14 días.

“Mientras tanto continuaremos esperando la normativa sobre las fases en la provincia de Buenos Aires, que nos permitirá dar un paso más en la apertura de actividades”, afirmó el intendente.

Y agregó que en nuestra ciudad hoy están habilitadas para trabajar 39 actividades, las cuales deben cumplir estrictos protocolos para prevenir el contagio del coronavirus. "La fase 5 comenzaría el lunes. En concreto, lo que estamos pidiendo los intendentes es más apertura, un rol más autónomo", afirmó.

“Una buena noticia”

Luego del anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre medidas diferenciadas para municipios con 21 días sin contagios, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Fiorini afirmó en la red social Twitter: "Una buena noticia para Junín, luego de tantos días de espera y tantos intentos de manipular la información. Hoy el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la resolución 253 que autoriza a tres localidades a realizar salidas recreativas".