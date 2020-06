Petrecca le pidió al Gobernador que “les permita decidir” a los intendentes

El intendente Pablo Petrecca mantuvo ayer una entrevista con TeleJunín, en la que reclamó al gobernador bonaerense una mayor autonomía para agilizar las decisiones en medio de la cuarentena administrada. “Conocemos la realidad de nuestros distritos”, afirmó el jefe comunal.

Vengo teniendo reuniones diarias con personas que te imaginarás la angustia y la desesperación que tienen, ya que hace más de 70 días no pueden ejercer su actividad comercial, aseguró.

Además, se refirió a los casos sospechosos de coronavirus que se conocieron ayer y generaron inquietud en la ciudad a raíz de diferentes audios que circularon en las redes.

También abordó las flexibilizaciones, las salidas recreativas y la posibilidad de la ciudad de entrar en la fase 5.

Asimismo, esperan que se habiliten las actividades de atletismo (runners) y ciclismo, con las debidas medidas y protocolos sanitarios correspondientes.

Pedido de “mayor autonomía”

A las puertas de una flexibilización, la ciudad pasaría del aislamiento social al distanciamiento social en esta nueva fase, pero Petrecca aclaró que la información con la que cuenta el municipio “es la misma que vieron todos en conferencia de prensa”.

A partir del lunes 8 se empezaría la fase 5 y en Junín, aseguró, “hasta hoy estamos en condiciones de entrar en esa fase”.

Asimismo, ayer se habilitaron las salidas recreativas en la ciudad (ver página 2).

“Hemos venido reclamando que se nos dé a los intendentes mayor autonomía para poder resolver y decidir qué actividad abrir y en caso de que tengamos que retroceder, habrá que retroceder”, subrayó.

Lo que estamos pidiendo es la autonomía. Somos municipios, fuimos elegidos por el pueblo, conocemos la realidad de nuestros distritos, sabemos quién es el profe de tenis, qué club puede abrir sus puertas y si cumple o no cumple los protocolos, explicó.

“Le pedimos y queremos ayudarlo, que permitan que podamos decidir. No es un capricho o una diferencia política sino que entendemos la realidad de la ciudad”.

Petrecca destacó además los encuentros con los distintos sectores, muchos de los cuales aún no pueden retomar su actividad.

Casos sospechosos

“Hasta ahora no hay ningún caso confirmado”, aseguró tajante, Petrecca, durante la entrevista con TeleNoticias, a raíz de la circulación de audios y rumores sobre un posible caso positivo en la ciudad.

“Hay un nexo epidemiológico de este vecino que ha tenido un contacto en un mercado de la ciudad de Buenos Aires y él está en la categoría de casos sospechosos”, aseguró y aclaró: “No sabemos si estos casos sospechosos que están en análisis y cuyos resultados estarán mañana al mediodía (por hoy) son positivos o no. No tenemos esa información”.

No obstante, aclaró que “siempre que hay un caso sospechoso se notifica a las personas familiares con quienes ha tenido un contacto estrecho. Actualmente hay unas 20 personas aisladas en su domicilio. En caso de que esta persona dé positivo, ahí se activa otra fase del protocolo”.

Por otro lado, Petrecca manifestó que en la ciudad se está haciendo “un gran trabajo”, y destacó los operativos de controles y a los juninenses “que cumplen con las normas”.

“No vivimos en una burbuja y hay movimiento, hay personas que ingresan a nuestra localidad, que provienen de lugares con circulación comunitaria”, explicó, tal es el caso de alimentos o medicamentos.

“Tenemos controles, pero no estamos exentos de que podamos tener casos confirmados en los próximos días”, consideró.