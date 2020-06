Convocan a jóvenes a participar de un curso de introducción al trabajo

La propuesta impulsada por la Oficina de Empleo del Gobierno de Junín y el ministerio de Trabajo de Nación tiene como propósito brindar herramientas que mejoren la empleabilidad de chicos y chicas de entre 18 y 24 años, que no hayan completado los estudios primarios o secundarios. El curso durará tres meses y se les pagará una retribución de $3000 mensuales por participar de él. Los interesados tienen tiempo de anotarse hasta el 8 de junio a través de la página Empleo Junín en Facebook o al mail empleo@junin.gob.ar

Al respecto, Sergio Pérez Volpin, titular de la Oficina de Empleo de Junín, dijo: “Vamos a llevar a cabo un curso de introducción al trabajo, el cual será brindado por el equipo de la Oficina de Empleo y pertenece a un programa del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. La idea es poder llegar a chicos y chicas de entre 18 y 24 años que no hayan terminado aún sus estudios primarios o secundarios, aprovechar el tiempo libre que tienen y brindarles herramientas para mejorar sus condiciones de empleabilidad”.

Seguidamente, detalló que algunos de los temas que se abordarán son “cómo enfrentar una entrevista de trabajo, cómo confeccionar un curriculum vitae y a qué lugares de la web poder acudir para subirlo”. Luego, indicó que “se los entrena en lo que se conoce como habilidades blandas, que consisten en el respeto por el otro, saber presentarse, cómo hay que sentarse y estar atentos tanto al lenguaje verbal como al no verbal”.

“La inscripción es hasta el 8 de junio y es un curso que, además de ser gratuito porque se brinda desde el Municipio, contempla el pago de una retribución de $3000 por mes, en los tres meses que dura. La cursada es dos veces por semana, con clases de dos horas y se realizará a través de la plataforma virtual Zoom”.

Por último, expresó que “deben inscribirse por medio de la página Empleo Junín en Facebook, o a través de un mail a empleo@junin.gob.ar, donde deberán indicar el nombre y apellido, número de teléfono, situación educacional y si tienen alguna experiencia laboral”.