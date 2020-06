Señor intendente, no se enoje con los medios, cuéntenos la verdad

Fue muy llamativo lo sucedido el día 3 de junio en nuestra ciudad y la reacción del Intendente Pablo Petrecca.

Amanecimos leyendo noticias como lo hacemos siempre y nos enteramos por algunos medios que a finales del mes de abril el municipio de Junín había solicitado a la Provincia que en Junín se suspendan las salidas de esparcimiento.

En ese momento, finales de abril, todos estábamos expectantes para ver qué pasaba con la habilitación de las salidas de esparcimiento que había habilitado el Presidente de la Nación en todo el país.

Por esos días se anunció que en Junín no se podía salir. Y todos aceptamos.

Anteayer, 3 de junio, los medios de comunicación mostraron publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia donde se puede leer que la prohibición de salir fue un pedido del municipio de Junín.

La respuesta a esto fue un ataque por parte del intendente a los medios de comunicación.

Ante esto, le quiero recomendar al intendente que los medios le dieron visibilidad a decretos y resoluciones que fueron publicados en el Boletín Oficial.

Los medios solo informaron hechos reales.

Por eso, señor intendente, no se enoje ni ataque a los medios de comunicación. Los medios informan.

En vez de enojarse y atacar, por favor, cuéntenos la verdad, no nos engañe.

En su respuesta, explica que el 20 de mayo mandó un mail pidiendo la apertura. Pero nada dijo del hecho anterior, del pedido de suspensión, y eso es lo que tiene que aclarar.

Seguramente, en aquel momento, a finales de abril cuando usted pidió la prohibición de las salidas de esparcimiento, muchas personas lo hubiéramos acompañado y apoyado.

Pero usted eligió tomar esa decisión en soledad y sin informarla.

Incluso, según trascendidos, tomó algunas decisiones sin respetar las recomendaciones y los acuerdos de la Mesa de Salud.

Tampoco todas las habilitaciones que dio tienen permiso provincial, por ejemplo, el Culto que fue autorizado solo por usted.

Todas estas actitudes hasta se las podemos entender.

Sabemos que la mochila de ser intendente es pesada, pero será mucho más pesada y lo llevará a cometer más errores de los que está cometiendo, si cree que la puede llevar solo.

Como siempre, la oposición siempre está dispuesta a ayudar y a colaborar. Y así lo hizo explícito haciendo una presentación de muchas propuestas en el Concejo Deliberante. Pero para ser ayudado es usted quien debe tomar la decisión.

Y lo tiene que hacer por convicción y la apertura y el diálogo tienen que ser reales y no para la foto.

(*) Dirigente del Frente de Todos de Junín.