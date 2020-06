Por la brecha del dólar blue y el oficial, se recuperó la venta de autos 0Km en Junín

La disparada del dólar blue y, por consiguiente, la brecha con el oficial generó un fuerte repunte intermensual en la venta de autos cero kilómetro en todo el país y Junín no fue la excepción.

De hecho, según estadísticas de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), en mayo pasado se comercializaron en nuestra ciudad 73 vehículos cero kilómetro, contra solo 12 unidades vendidas en abril último, lo que representa un incremento del 508%.

Sin embargo, en mayo del año pasado se comercializaron 89 rodados cero kilómetro, lo que representa un 21,9 por ciento más que en el mismo período de este año. Dicho de otro modo, si bien las ventas experimentaron una recuperación, en la comparación interanual siguen por debajo del nivel de operaciones promedio.



“Hay tasas muy bajas”

“La realidad es que nosotros notamos una mejora que tiene mucho que ver con que desde el 13 de marzo y todo abril estuvimos parados”, manifestaron a Democracia desde Sarmiento Automotores.

“Creo que se vencieron muchos plazos fijos y la gente opta por comprar autos y bienes, ya que no pueden acceder a los dólares debido al cepo cambiario. Además las marcas ofrecen tasas de financiamiento muy bajas y hasta un 0 por ciento”, afirmaron.

“Hay productos que empezaron a escasear, ya que las fábricas dejaron de producir y no tienen stock. Por ejemplo, si querés comprar una Partner o Amarok, tenés que esperar más de un mes, ya que tienen que entrar en producción nuevamente”, subrayaron.



“Es una buena oportunidad”

“Supongo que la gente vende al ‘blue’ y viene con los pesos, y le sale más barato el auto, como cualquier otra cosa que compre, ya que nosotros vendemos en pesos”, manifestó a este diario Santiago Oliver, de la agencia Opencars.

“El que tiene algún dólar puede aprovechar porque nunca estuvieron tan baratos los autos en dólares, en relación al blue. Hoy en esa relación estás pagando un Gol en 6 mil dólares cuando antes estaba 10 mil dólares. Hoy hay camionetas por 12 mil dólares cuando antes estaban en 20 mil”, señaló.

Y destacó: “Lo que está sucediendo es que las fábricas producen al dólar oficial y los precios se mantienen. Si venís con pesos, el precio es ese siempre”.

“Obviamente que hay poco stock y cada vez hay menos para reponer. Es una buena oportunidad para el que tiene dólares guardados, pero no para todo el mundo, ya que el precio en pesos sigue igual”, sostuvo Oliver.

“Buenas ventas”

En este sentido, Gustavo Siberaro, de la concesionaria Russoniello, manifestó: “Hoy el que tiene dólares los cambia en el mercado paralelo y trae pesos. En la primera semana que volvimos a abrir se vendió todo lo que había. Hoy por hoy es una gran oportunidad comprar un auto, esa es la realidad”, afirmó.

“El precio del auto te lo da la fábrica por lista, en pesos. Ahora estamos con los planes de ahorro, con entrega asegurada en la cuota número cuatro. El auto usado tiene un precio de oferta y demanda”, subrayó.