Denuncian negativa “sistemática” para atender la salud de afiliados a PAMI

La Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín manifestó su profundo malestar por la falta de solidaridad y comprensión de corporaciones médicas que siguen sin atender a afiliados de PAMI, en lo referente a la cobertura de médicos especialistas, afirmando que decenas de jubilados han fallecido por falta de atención especializada.

“Hemos realizado interminables informes, entablado desgastantes reuniones con la corporación médica local referente a los plus que algunos médicos nos cobran para poder realizar apenas consultas, y recibimos la negativa sistemática para que nos atiendan médicos especialistas”, explicó Miguel Saita, desde la Multisectorial de Jubilados.

Cabe mencionar que desde mediados de 2017, el Círculo Médico de Junín no ha firmado convenio con PAMI para prestar la atención de médicos especialistas, por lo cual si los afiliados deben hacerse atender por algún especialista y no tienen recursos para pagar la consulta, no les queda otra alternativa que ir al Hospital Interzonal General de Agudos.

“Desde hace casi tres años se niegan a firmar un convenio con PAMI para que esos especialistas nos atiendan. Para nosotros es una falta de comprensión y de solidaridad, dando prioridad a lo económico, perjudicando la salud de la clase pasiva. Decenas de jubilados del PAMI han fallecido por falta de atención especializada en nuestra ciudad”, afirmaron desde la Multisectorial.

Por el contrario, desde la misma agrupación de jubilados destacaron el accionar humanitario de los médicos de cabecera de PAMI, que no cobran sobreprecios y tienen una especial atención hacia los adultos mayores.

Asimismo, repudiaron manifestaciones contra directivos de PAMI, obra social que presta servicios sociales a jubilados y pensionados, de la cual la amplia mayoría de los jubilados dependen para acceder a la cobertura en salud.

“El desprecio por lo público, por lo estatal, seguramente no fue lo que les enseñaron en la universidad pública, institución en la que muchos médicos de nuestra ciudad estudiaron”, concluyó Miguel Saita.