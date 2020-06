Cómo trabajan los empleados públicos en el marco de la emergencia sanitaria

Desde diferentes organismos nacionales y provinciales, los empleados públicos, en su gran mayoría, no atienden a la gente, aunque el servicio se dé muchas veces de manera virtual, a excepción del sector de la salud, por supuesto.

Sonia Visser, dirigente de la regional UPCN Nación, con asiento en Junín, respecto al trabajo de empleados públicos del Estado Nacional, en tiempos de pandemia, manifestó: “Hay infinidad de tareas que desde distintos organismos del Estado se realizan, por lo tanto, durante la cuarentena a pesar de que los organismos pueden estar con las puertas cerradas al público, no significa que haya compañeros y compañeras que estén trabajando a puertas cerradas, sin atención al público. Nuestra posición como gremio fue, es y seguirá siendo que el trabajador tiene que prestar servicio porque el Estado brinda un servicio esencial a la ciudadanía, más allá de que haya limitaciones, en la cuestión de la atención del público”.

Entre los organismos estatales, Visser mencionó al INTA, con sus secciones de investigación y laboratorios, criadero de animales, área de forestación, que trabajan en forma presencial sin atención de público en la mayoría de los casos.

Según lo expuesto, en cada organismo, se trata de garantizar que se cumplan las condiciones de seguridad e higiene que preserven la salud de los trabajadores, para la actividad presencial. Apuntó que la actividad remota se hizo prácticamente desde un principio, en tanto y en cuanto el empleado le habilita al trabajador las claves de acceso virtual, puede ejecutar muchas tareas administrativas desde su casa.



Anses

Ante el planteo de que preocupaba que Anses no abriera sus puertas al público en Junín al cumplirse 78 días de cuarentena, considerando que había problemas en el acceso virtual, principalmente desde los sectores más vulnerables, Visser dijo: “Los empleados públicos de organismos nacionales como Anses, Pami, Servicio Meteorológico, Instituto Malbrán, Conicet, entre otros, no hemos dejado de trabajar. En lo que es Anses, ha estado trabajando de manera remota hace tres semanas, en mayor manera presencial dentro de la oficina, pero sin atención de público. Otros empleados, de acuerdo al decreto presidencial, están de licencia por enfermedad de riesgo”.

¿Por qué Anses, en Junín, no tiene atención de público? Por cuestiones sanitarias, respondió Visser, acotando lo siguiente: “Puede ser que esta no sea la respuesta que quizá necesita la ciudadanía, es muy probable. Pero no es menos cierto que todas las oficinas tuvieron que adecuar sus instalaciones, antes de que los trabajadores fueran a hacer sus tareas presenciales, para cumplir con las medidas de seguridad y con los protocolos establecidos para la actividad”.

Señaló que las oficinas de Anses del calle Winter y la de Villa Talleres estaban con trabajo presencial, entre 25 a 28 empleados iban a la primera, y unos 6, a la segunda.

Sobre la importancia que tiene la administración nacional, con el otorgamiento de servicios, prestaciones, subsidios y programas, es que se notaba la diferencia desde la asunción de Fernanda Raverta. “La directora ejecutiva actual le ha dado otra impronta, precisamente en dirección a las necesidades que tiene la población”, dijo.

Provincia

Julio Miguenz, secretario general de ATE Seccional Junín, respecto al empleo estatal provincial, dijo: “Cierta cantidad de empleados provinciales está en disponibilidad, en su casa, por ejemplo los auxiliares de la Educación. Los que son personas de riesgo, o enfermos de riesgo, están con licencia por COVID-19, o que tienen a cargo personas adultas mayores o niños”.

El gremialista manifestó que por ejemplo, en Junín, los auxiliares asisten la entrega de bolsones alimentarios en las escuelas, y en determinados casos también iban a la escuela para limpiar o ventilar, por turnos.

“En el Hospital, estimo que el 80 por ciento de los empleados están trabajando ya que es una tarea esencial. Hay algunas reducciones horarias para que no haya amontonamiento donde se realizan tareas administrativas y de algunos sectores que van trabajando día por medio, o se van turnando también”, explicó.

“IOMA está trabajando, lo mismo ministerio de Trabajo provincial, con algunas limitaciones ya que algunos empleados son personal de riesgo, con licencia y no concurren a trabajar”, acotó.

A la pregunta si a los empleados de la salud percibían un plus por el riesgo que corrían debido a la pandemia, Julio Miguenz dijo que realmente deberían percibir 20 mil pesos, en cuatro cuotas. “El decreto nacional se refiere a trabajadores de la salud de Nación, Provincia y Municipios, tanto estatales como privados. Al día de la fecha, el único sector estatal que lo cobró es la provincia de Buenos Aires. Los municipales no cobraron”, afirmó.