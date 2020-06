¿En Junín se abolió el Concejo Deliberante?

En la sesión del 27 de mayo último, el Concejo Deliberante de Junín aprobó la Emergencia económica en el Distrito, aprovechando que cuenta con mayoría en el recinto y amparado en el estado de pandemia por Covid-19, otorgando superpoderes al intendente.

Este instrumento le permitirá al jefe comunal modificar el destino de los fondos públicos e inclusive generar o cancelar contratos y gastos y/o vender bienes municipales sin fiscalización ni explicaciones. Con la sanción de la Emergencia, el Concejo pierde sus facultades esenciales en el control de la gestión municipal.

Asimismo, y dado que la actividad agropecuaria fue declarada esencial por el Gobierno nacional, consideramos incoherente que se puedan re-direccionar los fondos recaudados para el mantenimiento de los caminos rurales a otros fines, en momentos en que todo el país necesita del campo para la producción de alimentos.

Entendemos que la pandemia mundial es una emergencia, pero tampoco nos parece lógico y congruente abolir parte de las funciones del Concejo durante un periodo tan extenso como un año, cuando otros municipios de la provincia de Buenos Aires solo pidieron re-direccionar partidas de dinero mientras dure el contexto actual.

Estos abusos del Poder Ejecutivo Municipal, amparados en su mayoría automática, solo nos permite concluir que no existe una real división de poderes. No se puede argumentar que con estas atribuciones el intendente vaya a hacer una mejor gestión o que será más eficiente, sino que no existirá ningún control.

Esta medida desproporcional e innecesaria solo perjudicará los intereses de todos los juninenses. No queremos volver a vivir situaciones de totalitarismos ni de falta de transparencia. ¡Basta de repetir la historia!

Federación Agraria Argentina (FAA) de Junín y APAJ.