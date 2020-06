El sector Pyme pide un “rescate financiero”

Conocida la prórroga de la cuarentena, desde la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se volvió a pedir un “rescate financiero”.

Ante el complejo escenario económico que atraviesan las pymes, con caídas de hasta el 80%, en el caso de quienes no pudieron trabajar o producir normalmente, se suma la preocupación por el pago del sueldo anual complementario que hay que abonar el mes próximo.

"La única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas, y esto sólo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero para las pymes", expresaron en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, señaló que “el riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas” y agregó: “Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones”.

El titular de CAME reclamó: “Necesitamos un rescate financiero que permita la supervivencia de las pymes, que movilizan el 70% del empleo privado, hasta que el mercado responda y podamos devolver los préstamos, sin pagar intereses que superen la rentabilidad de las empresas”.

En tanto, afirmó que "si se tiene en cuenta que las pequeñas y medianas empresas tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres, expensas y bancos, que aumentó exponencialmente tras el aislamiento preventivo y obligatorio, resulta vital la implementación de medidas que lleguen con celeridad, con especial atención en este sector productivo".