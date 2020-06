Juninenses, a la espera de que se autoricen las salidas recreativas

Hace más de diez días, tras ser aprobada por la Mesa Sanitaria local, el municipio elevó el pedido de autorización de salidas recreativas para nuestra ciudad a la Provincia pero aún desde la gobernación no confirmaron si habilitarán las mismas para Junín.

No obstante, son muchos los que se animan a salir mientras que otros tantos cuestionan que en la zona ya muchos municipios hayan sido autorizados, tal es el caso de Chacabuco, Lincoln, Viamonte y Chivilcoy, entre otros.

La secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, afirmó que “hasta ahora no hemos recibido por parte de la provincia de Buenos Aires, la aprobación de la solicitud del Ejecutivo Municipal de las salidas recreativas”.

Por el momento se aguarda también el pedido de autorización para la actividad de la pesca, elevado la semana pasada.

El pedido de nuestra ciudad busca que se habiliten salidas de hasta una hora, de 7 a 17, en un radio máximo de 500 metros.



De aprobarse, no podrán salir aquellos vecinos que presenten síntomas de covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, disgeusia y anosmia), ni aquellos que hayan estado en contacto estrecho con algún enfermo de coronavirus en los últimos 14 días.

Además se descartó el uso de los espacios públicos, las plazas, el Parque Borchex, o el Parque Natural Laguna de Gómez.

Si bien el protocolo había sido aprobado por la Mesa Sanitaria, conformada por actores de la salud pública y privada y por políticos de los diferentes espacios, hace varios días que se aguarda una respuesta desde la gobernación de la Provincia.