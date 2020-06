Anses: la oficina de nuestra ciudad aún no tiene fecha de apertura

A pesar de que en 11 delegaciones del país se habilitó la atención a través de turnos en Anses, en nuestra ciudad, la UDAI aún no tiene una fecha de apertura, según indicó a Democracia la titular, Carolina Echeverría.

“Aún no tenemos la fecha en que abrirá las puertas la oficina. Estamos esperando las mamparas y termómetros”, indicó.

Además, aseguró que “cuando abra se atenderá exclusivamente a las personas que tengan turno”.

No obstante, Echeverría aclaró que “hay atención virtual, es decir que se pueden realizar consultas a través de la web y a su vez hay un buzón en el que la gente deja su consulta”, cabe destacar que el mismo se ubica en la sede de la Udai.

“Hay cuestiones por las que si o si hay que esperar, como por ejemplo los inicios de beneficios, ya que se requiere el turno y la atención presencial”, destacó la titular.

En Vedia y Carlos Casares

La Anses ya habilitó la atención al público por turnos en 11 delegaciones del país, entre ellas la de Vedia y Carlos Casares, al igual que San Miguel del Monte y Ranchos, en Buenos Aires.

También en algunas ciudades como Gualeguay de Entre Ríos, Malargüe y San Rafael de Mendoza y Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Villa Cañás y San Jorge de Santa Fe.

Atención Virtual

El organismo amplió a 60.000 la cantidad de trámites que se pueden realizar a través de su modalidad de Atención Virtual, que funciona todos los días de 0 a 20 horas.

En ese sentido es importante mantener actualizados los datos de contacto, ya que Anses responde a las consultas por correo electrónico.

Calendarios de pagos de hoy

-Titulares de Pensiones No Contributivas

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de junio con documentos terminados en 0 y 1.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

-Beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia

Asimismo, continúan acreditándose los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Para consultar fecha, lugar y modalidad de cobro, quienes reciban el IFE deberán ingresar en www.anses.gob.ar/informacion/cuando-y-donde-cobro-el-ingreso-familiar-de-emergencia-ife.