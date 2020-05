"Lo que no está abierto es lo que prohíbe el Gobernador"

- ¿Qué opina de la nueva “grieta” por la cuarentena?

-Al principio desde Nación subestimaron el tema y al tiempo los argentinos en general entramos en una cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno nacional, sin plan de ingreso ni salida, en el que no se tuvieron en cuenta variables claves. Al contrario, específicamente en Junín, ya estamos en otra etapa más avanzada y sin circulación del virus. Lo sanitario y la economía avanzan en paralelo. A nivel país, el ala kirchnerista económicamente está llevando a nuestra Nación a la ruina, con pérdidas de empleo, cierres de fábricas y comercios y aumento de la pobreza. Bajo el paraguas de la pandemia, el dólar subió casi un 70% y eso se traslada a un aumento de precios que ya no podemos afrontar.

Está a la vista que ese escenario en Junín es diferente. Esta difícil coyuntura está siendo bien leída, analizada y ejecutada por el intendente Pablo Petrecca, que llevó adelante un manejo inteligente de la cuarentena, ya que los rubros comerciales están abriendo y se está ayudando a todos (y todas) desde el municipio, con mucha fuerza desde la seguridad, cuidando al juninense, acompañándolo desde lo social y atentos a la salud, pero también con beneficios económicos. Junín es una de las ciudades con más apertura económica y flexibilización. Lo que hoy no está abierto es lo que prohíbe el Gobernador.

-Nación y CABA vienen trabajando en conjunto, con mucho diálogo, ¿por qué en Junín esta situación no prospera?

-A pesar de algunos chispazos coyunturales, en Junín se trabaja en conjunto con la oposición. Muffarotto y Traverso tienen voz y voto en la Mesa Social. La oposición se encolumnó detrás del intendente, que siempre se encargó de cuidar a los juninenses de esta pandemia mundial. Lo vimos cuando nos defendió y puso el pecho para que no nos trajeran presos de afuera, que no nos llevaran policías de Junín al conurbano o que no saquen los controles policiales de las rutas.

De la otra parte opositora, me parece que hay falta de madurez política, que no quieren entender que primero están los juninenses y su recuperación económica y de vida familiar. Atrás queda la política.