Comerciantes piden modificar el horario de atención al público en nuestra ciudad

Referentes de los comerciantes del centro de la ciudad reclamaron modificar el horario de atención al público para generar más ventas. Así lo manifestaron en un sondeo realizado este viernes por TeleJunín.

El pedido no es menor si se tiene en cuenta que la facturación de los comercios ronda hoy en un 30 o 40 por ciento de lo que era antes de que se declarara la cuarentena obligatoria.

Los comerciantes creen que cambiando el esquema de apertura de 7 a 17 por el de 9 a 19 podrían captar más clientes.

“Cuando se hacen las 14 no entra nadie. A las 5 de la tarde, cuando hay que cerrar la puerta, empiezan a entrar los clientes. Hay días que no anda nadie, a diferencia de un supermercado. No sé si lo van a extender, pero nos veríamos beneficiados”, afirmaron desde la Juguetería La Reina Batata.



Cabe recordar que, luego de un mes y medio de inactividad por la cuarentena dictada el 20 de marzo, el 6 de mayo los locales minoristas volvieron a atender al público en Junín y se ajustaron a los protocolos sanitarios para evitar el contagio del coronavirus y cuidar a la población de la pandemia.

Si bien la afluencia de clientes fue escasa en los negocios del centro juninense, lo cierto es que para los comerciantes significó un respiro en lo económico, al tiempo que esperan que las ventas comiencen a moverse con un ajuste en el horario de atención que hoy es de lunes a viernes, de 7 a 17, y los sábados, de 9 a 13.

Las actividades comerciales minoristas que fueron habilitadas en nuestra ciudad son: mercería, blanquería, artículos deportivos, electrodomésticos y artículos del hogar, relojerías, computación y afines, mueblerías y vidrierías; peluquerías y centros de estética, entre otros.

“No está acostumbrado”

“No hay movimiento. El juninense no está acostumbrado a este horario. Además, como todos estamos trabajando en esta franja horaria, hay mucha gente que sale a las 17 del trabajo y quiere hacer alguna compra y se encuentra con todo cerrado”, afirmaron desde Jacinta Zapatería.

“Vendría bien una extensión de por ahí una hora hasta las 18. Trabajando de corrido, después de las 15 las calles se vuelven desiertas. De hecho, nosotros nos quedamos hasta las 16 porque después no anda nadie”, subrayaron.

Desde su salón de belleza, Liliana Verano opinó que “el horario de 7 a 17 se hace complicado, ya que se abre muy temprano, por lo que se podría modificar desde 9 a 19, que sería lo más conveniente”.

“En mi caso el horario actual me viene bien, porque si viniese una clienta a las 8 de la noche, terminamos tarde. Siempre trabajamos así de 8 a 17 y esta nueva modalidad no nos cambió nada, ya que además nos manejamos con turnos”, indicó.

“En el caso, por ejemplo, de una perfumería, quizás necesite más tiempo, ya que la gente no se habitúa a este cambio. En general veo que los clientes están conformes, pero en otros comercios deberían estar abiertos hasta más tarde”, confirmó.