Médicos y personal de la salud se movilizaron por las calles de la Ciudad

En la tarde de ayer una concurrida manifestación se hizo notar en las calles del centro de la ciudad, con bocinazos y carteles con distintos reclamos por parte de la comunidad médica, que tuvo su réplica en numerosas ciudades de la Provincia.

La consigna del reclamo nucleó tres puntos fundamentales: la no criminalización del acto médico, la provisión de elementos de seguridad y protección para la labor de los médicos y la retribución salarial, este último un reclamo de vieja data de médicos y personal de salud.

El Dr. Jorge Lusardi, presidente del Colegio de Médicos del Distrito VI y secretario del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires explicó a Democracia las cuestiones claves que llevaron al sector a movilizarse.

“Son cuestiones que manifesté hace poco. Fundamentalmente la no criminalización del acto médico. No pretendemos dañar a nadie, nos hemos formado y estamos preparados para atender a la sociedad”, explicó inicialmente, en referencia a la situación que tuvo lugar en Córdoba y San Juan, donde se les iniciaron causas judiciales a profesionales de la salud que se contagiaron de coronavirus.

Y cuestionó además que se estigmatice a quienes trabajan en la primera línea, especialmente en estos momentos.

Otro de los puntos del reclamo hace referencia a los elementos de protección para la labor de los médicos.

“Tener equipos de protección en calidad y cantidad para desarrollar nuestro trabajo como corresponde. Vamos a atender pero necesitamos que nos cuiden”, indicó Lusardi.

Sumado a ello, refirió como un tercer punto crucial la retribución salarial, “porque no queremos más aplausos, sino el reconocimiento de nuestra tarea como corresponde. Eso es algo de hace tiempo y ni siquiera se nos ha cumplido con lo prometido”.

El profesional resaltó la labor y la protección “no solo para los médicos sino para todo el equipo de salud, enfermeros, mucamas, ambulancieros, administrativos. Todos los que estamos en primera línea”.

Lusardi destacó que en la manifestación hubo más de 130 vehículos con médicos y personal de salud.