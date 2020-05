Aguiar: "La gran incertidumbre es el costo de reposición"

El economista y referente del Frente de Todos de Junín Santiago Aguiar analizó en una entrevista con Democracia el panorama económico y el impacto de la crisis por la cuarentena de coronavirus, como así también el desfasaje entre los salarios y la suba de precios.

“Con la pandemia y con el cierre del comercio, lo que hay es una incertidumbre muy grande sobre el costo de reposición de algunos artículos, fundamentalmente en bienes que no se fabrican en el país, como las notebooks o productos de electrónica”, señaló el especialista. Y agregó: “Todo el comercio internacional de bienes está suspendido, no están ingresando pedidos de mercadería de países asiáticos, de China, muchos tienen que ver con electrodomésticos. De hecho muchos proveedores deciden no vender por la incertidumbre”.

Según el profesional, “la falta de previsibilidad hace que los ajustes por expectativa sean muy grandes, siempre cuando la demanda lo permita. Los que aumentan son productos quizás un poco más suntuarios, que se permiten aumentar porque su demanda no cae tanto, pero esto no ocurre tanto con los productos de primera necesidad”.

“Lo que hay hoy es una situación muy particular, que cada uno resuelve de acuerdo a cómo enfrenta la demanda de su proucto. Vemos casos en los que los precios siguen aumentando, pero también vemos casos donde los precios no aumentan. No aumentaron los salarios ni las tarifas ni el combustible, puede ser que la gente tenga expectativas de devaluación, es probable, pero no hay razones para que aumenten los precios”, dijo.

Flexibilización

“No existe una dicotomía entre la economía y la cuarentena. Hay que tener presente cuál es la velocidad de contagio que tiene este virus y lo que se está llevando adelante es un proceso de apertura gradual. El caso de Necochea es testigo: se fue haciendo una apertura, se fue muy permisivo con las personas, y tuvieron que volver a la fase 1, por la irresponsabilidad de los ciudadanos”.