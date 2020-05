Alimentación y actividad: puntos claves que requieren gran atención en la cuarentena

La obligación de permanecer en casa a raíz del avance de la pandemia por coronavirus en un principio causó sorpresa, pero para muchos representó una forma de aprovechar el tiempo en familia. Claro que ese idilio de bienestar duró poco. Al menos hasta que comenzamos a ver todo aquello que realmente implicaba quedarse en casa. Entre algunas de esas cosas, el hecho de comer más y no poder hacer actividad, al menos fuera de casa.

Más de sesenta días pasaron y aún no se autorizan las salidas recreativas, más allá de que muchos se arriesguen a salir de casa.

Democracia dialogó con la nutricionista Vanina Petraglia, quien dio algunos consejos para cuidarnos en lo que dure el aislamiento y hasta tanto se habiliten las salidas de esparcimiento.



Suba de peso

“La Sociedad Argentina de Nutrición realizó una encuesta en la que se conoció que 6 de cada 10 personas engordó en esta cuarentena. O sea que más del 50% engordó durante el aislamiento”, indicó Petraglia.

Una de las razones, más allá de la gran situación mundial y preocupación que genera el coronavirus, tiene que ver con el encierro y la ansiedad que genera, así como la incertidumbre de la situación actual.

“Estamos más ansiosos. La incertidumbre genera ansiedad”, explica Petraglia.

“Y no solo el que realizaba actividad siempre ve el cambio, sino que aquel que no hacía tanto hoy se mueve mucho menos aún”.

Lo cierto es que la actividad física impacta de lleno en nuestro estado emocional y es clave poder mantenernos activos en situaciones de tanto estrés como las que vivimos en la actualidad, no solo para el cuerpo sino también para la mente.

Moverse en casa

“Comer 4 veces al día y no picotear” son dos puntos a tener en cuenta, según Petraglia.

Una opción para quien aprovecha las aplicaciones de los celulares es el cuenta pasos.

“Con esa aplicación se pueden sumar pasos en la casa, es una estrategia”, destaca. Incluso a quienes no les gusta tanto la actividad, el contador motiva en muchos casos a sumar más pasos diarios.

Ante la proliferación de videos con actividades en Instagram, Facebook y Youtube, Petraglia aconseja “seguir a profesores de educación física y no influencers para evitar cualquier tipo de dolencia o problema”.

Lo mismo sucede con la alimentación, “se deben guiar con nutricionistas matriculados”. “Cada uno tiene que tener su alimentación específica, según su edad, sexo, su estado, son muchos los factores a tener en cuenta”, alertó.

Por ese motivo, al dar un consejo dirigido a la población en general, la profesional explica que se debe ser global.

“Es necesario incorporar macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono y grasas, que nos dan energía, junto con vitaminas y minerales. Para eso un buen desayuno incluye leche o yogur, queso, una tostada o una porción de pan, budín o cereales”.

El almuerzo puede incluir una buena porción de vegetales, carne magra (o huevo o tofu o queso para quien sea vegetariano), legumbres, pastas, arroz.

“Cuanto más variada, menos monótona y más saludable”, destacó Petraglia.

¿Y los chicos?

La falta de actividad también impacta en los más chicos, por ello Petraglia destaca que se deben evitar los alimentos procesados y envasados y realizar rutinas de juegos en casa.

“Se deben incorporar hábitos y comidas saludables desde chicos para aprender a comer por hambre y no por aburrimiento”, explicó la profesional.

“La pantalla se necesita más hoy por hoy y los chicos están más sedentarios, por eso se aconseja realizar rutinas de juegos, según el espacio en casa. Y disminuir los alimentos procesados y envasados. Lo ideal es que haya variedad, un plato con tres colores de alimentos es saludable”.