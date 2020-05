Continúan los trabajos de limpieza en diferentes sectores de la Ciudad

Los equipos de la secretaría de Espacios Públicos del Gobierno de Junín continúan con las tareas de recolección de ramas, hojas y montículos en los diferentes barrios de la ciudad.

Las tareas son organizadas en forma conjunta con el área de Relaciones con la Comunidad y las sociedades de fomento.

Funcionarios municipales junto con el titular de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, realizaron una recorrida para observar cómo se desarrollan estas tareas.

En ese marco, Mariano Spadano, director municipal de Relaciones con la Comunidad, indicó: "Estamos haciendo una recorrida por los distintos sectores de la ciudad donde se trabaja en la recolección de residuos no domiciliarios. Esto es parte de la tarea cotidiana del municipio, puntualmente dando respuestas al pedido que nos hace el fomentismo respecto de la limpieza de la ciudad".

"Sin dudas que, en este marco, esta tarea demanda un gran esfuerzo, que llevamos adelante a pedido obviamente del intendente Pablo Petrecca. Por eso, además de los recorridos habituales, constantemente se trabaja en los lugares más críticos para dar respuestas a los vecinos. De hecho, en esta recorrida que estamos haciendo hemos invitado a Osvaldo Giapor para ver cómo se desarrolla esta tarea", agregó.

Por último, Spadano destacó "el trabajo conjunto con el fomentismo, a quien le agradecemos el acompañamiento. También agradecer a los vecinos que cumplen con las normativas vigentes y retiran sus residuos los días que corresponde y en forma ordenada, es decir, en bolsas y cantidades correspondientes".

Por su parte, Germán Aguilar, a cargo de la secretaría de Espacios Públicos, comentó: "Hoy el esfuerzo es mucho para poder cumplir con todas las demandas y poder tener la ciudad en condiciones. Para lograr esto también dependemos mucho de la colaboración del vecino, a quien le pedimos que colabore. Nos ha pasado que terminamos los trabajos en un barrio y al otro día, vemos nuevamente residuos y ramas".

Como se dijo, Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, dijo: "Permanentemente recibimos pedidos de los fomentistas. Sabemos que se está trabajando mucho, pero no alcanza, porque las demandas son muchas. Es cierto que para esto, el compromiso del vecino es muy importante y, por otro lado, pedimos que el municipio pueda contar con recursos para afrontar esta tarea, por ejemplo, utilizar fondos de la tasa de Seguridad para la limpieza de la ciudad".

"El municipio nos escucha. Sabemos que falta mucho, pero necesitamos que el vecino se comprometa. No podemos permitir que se retiren residuos en lugares no permitidos, que nos se los embolse o bien, aquel que puede, no contrate un volquete y arroje todo así nomás. El vecino no ayuda y debe comprometerse, porque vemos casos en que se tiran los residuos en lugares no permitidos", señaló para finalizar.