Refuerzan los controles en accesos a la Ciudad para hacer frente al coronavirus

El municipio de Junín implementó a partir de hoy nuevas medidas de seguridad para el ingreso a la ciudad y prometió intensificar los controles en cuatro puntos estratégicos: en la Ruta Nacional 7 -a la altura del Destacamento Vial-; frente a Changomas; Ruta 188 y Circunvalación (a la altura del Aeródromo local); y en Ruta 188 y Pastor Bauman.

Así lo explicó el intendente Pablo Petrecca, ayer, en conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Salud, Carlos Lombardi; el secretario de Seguridad, Andrés Rosa; la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel; y la secretaria de Economía, Lorena Linguido.

Según lo expuesto, los vecinos que viven en barrios conectados con las rutas nacionales o la provincial 65 que circunda la ciudad, por ejemplo, Cerrito Colorado, tendrán que presentar una oblea en los controles de seguridad, aunque aún no se informó cómo adquirirla.

El jefe comunal aseguró que se tomarán medidas muy importantes de control en los accesos a nuestra ciudad, que tienen que ver con la desinfección de los vehículos, el control de la temperatura corporal, a cargo del personal de salud, el uso de tapaboca obligatorio, la firma de declaración jurada, el seguimiento para ingresantes de zonas de circulación comunitaria del virus (a cargo de la secretaría de Seguridad y Policía Ecológica) y el control en cabina sanitaria en La Carpa.

Continuarán los 50 cortes de calles en los accesos alternativos a nuestra ciudad. Pablo Petrecca Intendente de Junín.

Se está a la espera de la aprobación de las salidas de esparcimiento y recreativas. Pablo Petrecca Intendente de Junín.

“Continuarán los 50 cortes en los accesos alternativos a nuestra ciudad. Aquel que ingresa lo tendrá que hacer por rutas nacionales y provinciales”, dijo.

Anticipó que desde las 22 a las 6 de la mañana se prohibirá el ingreso a la ciudad de quienes no residan en Junín, excepto el transporte de cargas, sistemas de salud y fuerzas de seguridad y bomberos.

Fuera de ese horario, aquel que ingrese deberá completar sí o sí un formulario, que ya está en la web www.junin.gob.ar (formularios.junin.gob.ar), con mercadería, trámite o cuestión particular.

Por otra parte, habrá una oblea para los vecinos de Junín que viven en zonas como Cerrito Colorado, personal que trabaja en el campo, para que tengan un acceso alternativo y no soportar demoras en el ingreso.

La cuestión sanitaria

El Intendente hizo un resumen de la situación sanitaria actual, en el marco de su gestión, que apunta a cuatro ejes fundamentales: salud, seguridad, alimentación, economía.

Ayer, a las 8, había 10 casos aislados preventivos y tres sospechosos. Llegaron del exterior 55 personas en el mes de mayo, de los cuales el 98 por ciento cumplió aislamiento preventivo.

Sobre los casos sospechosos de vecinos de Junín y no residentes, afirmó que el 61,6 por ciento se atendió en clínicas privadas y el 38,4, en el Hospital.

Junín no tiene casos positivos de coronavirus y no tiene circulación comunitaria del virus, requerimiento fundamental para permitir cierto tipo de actividades en la ciudad.

Según lo expuesto por Petrecca, respecto a las fases en la administración del aislamiento, Junín cumple con los requisitos que deben tener las ciudades con menos de 500 mil habitantes, en la medida que se cumplan las siguientes condiciones: el tiempo de duplicación de casos no puede ser menor de 15 días; el sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda; la evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área; el porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretenden habilitar no puede superar el 50 por ciento; la zona no puede tener transmisión comunitaria.

El jefe comunal destacó las medidas de prevención como el uso de tapabocas obligatorio, la distancia recomendada de 2 metros entre persona y persona, el aislamiento social, la higiene y desinfección.

También informó que hay 37 actividades exceptuadas con aprobación local y provincial que pueden funcionar.

Aseguró que hay “un control fino en los ingresos habilitados a la ciudad. “Se está a la espera de la aprobación provincial de las salidas de esparcimiento y recreativas, en un margen de 500 metros alrededor del domicilio”, dijo.

“En los próximos días, tenemos para enviar primero a la Mesa de Salud y luego a la provincia de Buenos Aires el protocolo de pesca para los que realizan esta actividad. Será solamente en los pesqueros (no en toda la laguna), ya que entendemos que es una actividad económica, y solo para los vecinos de Junín”, explicó el jefe comunal.

Actividades autorizadas

El funcionario mencionó las actividades autorizadas por la Mesa Sanitaria local y la provincia de Buenos Aires, un total de 37. El municipio reglamenta su actividad, en materia de horarios.

Dentro de las cantidades de actividades que tenemos solicitadas, muchas de ellas están enmarcadas en lo que es recreación y deporte, también comerciales pero que se desarrollan en algún club.

Apuntó que por normas nacionales y provinciales, siguen suspendidas en todo el país las siguientes actividades: dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, eventos públicos y privados: socioculturales, recreativos, deportivos, religiosos (aunque las iglesias podrán estar abiertas para asistir a los fieles) y otros.

Asimismo, para los centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado está prohibida la actividad.



Nuevas medidas económicas

El Intendente anunció un nuevo programa de ayuda, asistencia y sostenimiento tributario, que prevé asistencia a los comercios que se han visto afectados por la cuarentena. El programa incluye los siguientes puntos:

-Descuento de hasta el 100% para comercios e industrias en la Tasa de Seguridad e Higiene (y subtasas como Publicidad y Propaganda, Derecho de uso y ocupación de espacios públicos y de Seguridad policial), que no han tenido actividad por la cuarentena o que han sido habilitados en los últimos días pero no están trabajando con horario completo. “Somos el único municipio que está haciendo un descuento tan abarcativo y amplio”, resaltó el Intendente.

-No se perderá el descuento por buen cumplimiento a los vecinos que no tenían deuda hasta el inicio de la cuarentena.

-No pagan la cuota 6 los contribuyentes del régimen mensual y cuota 3, los del régimen bimestral. Quedan excluidas actividades del DNU 297/2020, que mantendrán el descuento habitual por buen cumplimiento.

-Continúan los planes de pago con algunos beneficios adicionales.

-No se estarán iniciando juicios de apremios en este tiempo, están suspendidos.

-Para aquellos privados que tengan contrato de alquiler en centros comerciales, el de Sáenz Peña, donde hubo mucho incremento de los valores de alquileres en los contratos, se ha pedido a las cámaras comerciales y Colegio de Martilleros para ver si entre los privados hacen acuerdos de beneficios.

-Se amplía el plazo de vencimiento hasta el 31 de diciembre para todos los jubilados encuadrados en el descuento de hasta el 100 por ciento.

-A los efectos de tener ingresos adicionales, en el municipio se estableció un descuento del 30 por ciento en la Tasa de Red Vial para aquellos productores que paguen totalmente las seis cuotas pendientes del año.