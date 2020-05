Se aprueba la Emergencia económica, pese a las críticas del Frente de Todos

Como anticipó Democracia, los concejales de Junín debatirán en una nueva sesión ordinaria el proyecto de Emergencia económica municipal enviado por el Ejecutivo a cargo de Pablo Petrecca el viernes último. Si bien Juntos por el Cambio y el Frente de Todos están igualados en número con diez miembros por bloque, el voto de la presidencia a cargo de Gabriel D´Andrea será la llave para destrabar la disputa y darle luz verde a la iniciativa que salió de comisión con dos despachos, uno por la positiva y otro con la negativa.

"La medida surge ante la difícil situación económica provocada por el coronavirus, que genera una baja en la recaudación de las tasas locales y también en la coparticipación provincial", explicaron desde el oficialismo comunal.

En ese sentido, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, dijo además que lo que se busca con la declaración de la Emergencia económica es acelerar procesos de compra, gastos y reasignación de partidas presupuestarias, entre otras facultades que tendría el Ejecutivo tras la aprobación del Concejo, para "dar una respuesta más eficiente a los vecinos en el marco de la pandemia".

Y recordó: "Lo mismo ya fue pedido con anterioridad por el presidente (Alberto Fernández), el gobernador (Axel Kicillof) y (Horacio Rodríguez) Larreta en la Ciudad de Buenos Aires".

Por el lado de la oposición el rechazo es contundente y así lo declararon sus referentes. El concejal del Frente de Todos de Junín, José Luis Bruzzone, calificó de "pretensión desmedida" el proyecto y señaló que "se le da un cheque en blanco al Intendente para que reasigne partidas, que haga lo que quiere con los proveedores, congela la vacante de personal, habla de reformular cualquier convenio vigente".

Fiel: “No son superpoderes”

La concejala de Juntos por el Cambio Melina Fiel afirmó a Democracia que “no son superpoderes, sino una herramienta para que el Ejecutivo pueda tomar medidas concretas, principalmente sobre la ejecución de servicios, convenios y redistribuir algunas partidas. Lo que se está haciendo acá es una adhesión a la Emergencia económica y tiene que ver con la adhesión a la Emergencia provincial”.

Creemos que los argumentos son políticos y no resolutivos, siempre ponen palos en la rueda. Melina Fiel. Juntos por el Cambio

Y agregó: “En este caso concreto, los argumentos y pretextos de la oposición fueron políticos y muy alejados de las demandas de los vecinos. También se ponen en duda la integridad de la gestión y la inteligencia de los vecinos de Junín, que eligieron al intendente Pablo Petrecca para llevar adelante esta ciudad y a todo su equipo de gestión”.

“Tratamos de llegar a un acuerdo, pero la final fue un no sin ningún argumento sólido. Creemos que los argumentos son políticos y no resolutivos, siempre ponen palos en la rueda a la hora de gestionar y llevar adelante una posición conciliadora. Si bien podemos dividir en el Frente de Todos a algunos miembros más dialoguistas y racionales en el diálogo, otros están en la chicana política y solo buscan poner palos en la rueda para que el Ejecutivo, elegido por el pueblo de Junín, no pueda llevar adelante medidas concretas en este contexto de crisis”, afirmó.

Berestein: “La emergencia es inconstitucional”

El concejal del Frente de Todos Maximiliano Berestein afirmó en diálogo con Democracia que “el Intendente piensa discutir una emergencia sin mostrar ni un número de las cuentas públicas”.

En este sentido, el edil meonista agregó: “El orden del día de la comisión comenzó con la discusión de los proyectos de ordenanza que habíamos presentado en el marco de las propuestas que le hicimos al Intendente el martes pasado. Lamentablemente, en general nos encontramos con la negativa de los concejales de Juntos por el Cambio. Votarán en contra del proyecto que busca condonar las tasas de los comercios afectados por la crisis, y por otra parte no creen necesario generar y transparentar un fondo para enfrentar el Covid-19. En cuanto a la ordenanza de compre local y del fondo de fomento pyme, acordamos seguir discutiéndolas, aunque tampoco manifestaron argumentos ni ideas para acompañar”.

El Intendente pretende discutir la declaración de una emergencia sin mostrar el estado de las cuentas. Maxi Berestein. Frente de Todos

“Con respecto a la discusión de la Emergencia económica teníamos otras expectativas. Este es un proyecto que se presentó el viernes por la tarde, se trató hoy (por ayer) y los concejales de Juntos por el Cambio pretenden aprobarlo mañana (por hoy), con un tratamiento exprés y sin posibilidad de cambiar nada”, cuestionó el presidente del Frente Renovador de Junín.

“Lo que es peor es que el Intendente pretende discutir la declaración de una Emergencia económica sin mostrar el estado de las cuentas públicas. Consideramos que la emergencia es inconstitucional, porque prevé dotar de superpoderes al Intendente y transferirle todas las atribuciones que la ley le otorga a los concejales. Pero además es increíble que pretendan aprobar esto como una escribanía, sin discutir los contenidos ni mostrar un informe económico, financiero y presupuestario que justifique la emergencia”, punzó.

“Este proyecto evita todo tipo de órgano de control o seguimiento. A partir de la sanción de esta Emergencia, el Intendente tendrá autoridad plena para manipular las cuentas públicas, comprar y contratar a quien considere sin necesidad de atravesar ningún proceso de licitación, podrá dar de baja contratos y hasta vender la deuda pública. No podemos convalidar este embate a la transparencia, la República y la división de poderes”, manifestó.

Despachos de comisión

A- Por Unanimidad:

1) 4059-1462/2020 Solicitud de recursos provinciales del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para contención fiscal y municipal- (Decreto 264/2020).

2) 4059-4407/10 Alc. 3 Llamado a Licitación Pública ref/ adjudicación servicio de control estacionamiento medido –(Convalidación Decreto).

3) 10-88/2020 Concejal Patricio Fay – Solicitud prórroga de licencia.

4) 10/72 y 10-73/2020 Declarando con el título de “Mérito al Ciudadano” a Luciana Larocca, tras su participación en el proyecto de investigación de la Creación del Neokit-Covid19.

5) 10-87/2020 Solicitando al D.E. Adhiera a la Ley de Emergencia en materia de violencia familiar y de género aprobada por ambas Cámaras Legislativas de la Pcia. De Bs.As.

6) 4059-1699/18 Licit. Púb. 12/18- Concesión y explotación de escaparate de diarios y revistas – Terminal de Ómnibus- Prórroga de contrato. 7) 4059-876/14 Comodato de inmueble B° Alte. Brown.

8) 10-84/2020 Solicitando al Gobierno nacional incluya a los trabajadores de la Salud de la Municipalidad de Junín en el pago de las sumas por el Covid-19.

9) 10-83/2020 Solicitando exención total o parcial del IVA a empresas de servicio público municipal.

Por mayoría y minoría

1) 10-74/2020 Eximición de Tasa por Seguridad e Higiene a contribuyentes Pymes, Mipymes Y Monotributistas que tengan prohibida su actividad o acrediten disminución en su facturación, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria - Covid19.

2) 10-76/2020 Creación de un Fondo de afectación para atender necesidades que demanden acciones municipales en el marco de la Pandemia de Covid 19.

3) 4059-1554/2020 Declaración de Emergencia económica en el Partido de Junín.

4) 4059-1400/2020 Proyecto de Ordenanza aprobando ejercicio económico financiero 2019 y Ordenanza Compensatoria de Excesos – Ejercicio 2019.

Asuntos ingresados

1) 4059-1699/18 Licit. Púb. 12/18- Concesión y explotación de escaparate de diarios y revistas – Terminal de Ómnibus- Prórroga de contrato.

2) 4059-4407/10-Alc.3 Llamado a Licitación Pública ref/ adjudicación servicio de control estacionamiento medido –(Convalidación Decreto).

3) 4059-876/14 Comodato de inmueble B° Alte. Brown.

4) 4059-1554/2020 Declaración de Emergencia económica en el Partido de Junín.

5) 4059-1462/2020 Solicitud de recursos provinciales del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para contención fiscal y municipal (Decreto 264/2020).

Bloque de Juntos por el Cambio

1) 10-73/2020 Proyecto de Ordenanza ref/ a reconocer con el título de “Mérito a Ciudadano” a la doctora Luciana Larocca, tras su participación en el proyecto de investigación de la creación del Neokit-Covid 19.

2) 10-78/2020 Proyecto de Resolución impulsando al D.E. a mantener una reunión con los Gremios Ferroviarios Seccionales de Junín, con el fin de concordar en la construcción de viviendas en el predio denominado Quinta Florida.

3) 10-83/2020 Proyecto de Comunicación solicitando exención total o parcial del IVA a empresas de servicio público municipal.

4) 10-84/2020 Proyecto de Comunicación dirigido al Gobierno nacional solicitando incluir a los trabajadores de salud de la Municipalidad de Junín en el pago de las sumas por el COVID-19.



Bloque de concejales Frente de Todos

1) 10-70/2020 Proyecto de Comunicación dirigido al D.E. sobre reciclado de residuos.

2) 10-72/2020 Proyecto de Ordenanza ref/ declarar Ciudadana Ilustre de Junín a Luciana Larocca, tras su participación en el proyecto de investigación de la Creación del Neokit-Covid19.

3) 10-74/2020 Proyecto de Ordenanza ref/ eximición de Tasa por Seguridad e Higiene a contribuyentes Pymes, Mipymes Y Monotributistas que tengan prohibida su actividad o acrediten disminución en su facturación, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria - Covid19.

4) 10-75/2020 Proyecto de Ordenanza ref/ autorización al Sr. Intendente Municipal a contratar bienes y servicios a proveedores con asiento en nuestra ciudad, en el marco de la Emergencia Sanitaria – Covid19.

5) 10-76/2020 Proyecto de Ordenanza ref/ creación de un Fondo de afectación para atender necesidades que demanden acciones municipales en el marco de la Pandemia de Covid 19.

6) 10-77/2020 Proyecto de Ordenanza modificación alícuotas correspondientes a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (art. 33° - Inc a) de la Ordenanza N° 7656/2020).

7) 10-85/2020 Proyecto de Ordenanza solicitando al D.E. adherir a la Ley Provincial de Emergencia sanitaria en establecimientos geriátricos de gestión pública y privada.

8) 10-87/2020 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. Adhiera a la Ley de Emergencia en materia de violencia familiar y de género aprobada por ambas Cámaras Legislativas de la Pcia. De Bs.As.