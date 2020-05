Petrecca destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad en los controles en accesos

En el marco del Día de la Patria, el jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, se acercó a uno de los ingresos a la ciudad para felicitar a los efectivos de las distintas fuerzas que forman parte de los operativos de control.

Estuvo acompañado por autoridades del área de Seguridad, con quienes entregó café y pastelitos a cada agente, inspector y policía a modo de reconocimiento por su trabajo. “Están haciendo patria todos los días y quería agradecerles por eso”, afirmó.

Cabe destacar el compromiso de “Pocha” Fernández, vecina de la ciudad y encargada de elaborar los pastelitos para que sean entregados por el jefe comunal.

A propósito de esto, Petrecca expresó: “En este día tan especial para todos los argentinos, quería saludar a todo el personal de la Policía, a las distintas dependencias y al personal municipal que está prestando servicios en la ruta. Quería realmente agradecerles y desearles un feliz Día de la Patria porque con su trabajo contribuyen día a día a fortalecerla. Están todos los días cuidando y velando por toda la comunidad, ya que el control en los accesos hoy es clave para la ciudad, para evitar el ingreso y la circulación del virus”.

“Son muy importantes los operativos que se realizan en la ruta y estamos muy contentos como comunidad por el hecho de contar con el trabajo del personal de fuerzas policiales, inspectores municipales y efectores de salud que se encargan de tomar la temperatura. También destacar la labor de la Policía Ecológica, la Local y los agentes de Seguridad Vial del municipio”, afirmó el jefe comunal.

En tanto, el comisario Pablo Castro, jefe del Destacamento Vial de la Policía de la provincia de Buenos Aires, indicó: “Como bien dijo el intendente, es muy importante la presencia del Estado, que el personal vea que está apoyado y contenido para redoblar esfuerzos en los controles de prevención para evitar el ingreso del virus a la ciudad y que toda persona a la que se le detecten síntomas sea seguida por el personal del SAME”.

“Estamos para servir a la Patria, a la ciudad de Junín y a la provincia de Buenos Aires y les deseamos un feliz día a todos”, añadió el comisario.

Por su parte, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, dijo: “El trabajo de la Policía en conjunto con los inspectores de tránsito es arduo desde hace más de un mes. En los controles se le realiza la declaración jurada a toda persona que venga desde las zonas de contagios y desde la secretaría de Seguridad, por medio del área de Asistencia a la Víctima, se procede al llamado telefónico para hacer el seguimiento de las personas que ingresan a Junín”.

“Son tareas constantes y en las que el clima no va a ayudar seguramente, así que es bueno que el personal tenga este tipo de reconocimiento”, señaló Olmedo y agregó que “para los agentes de la Agencia Municipal de Seguridad Vial es una experiencia nueva y quiero resaltar el desempeño y el empeño por parte de ellos para estar en la ruta formando parte de estos controles”.

Precisamente, Orlando Fernández, uno de los inspectores de tránsito del Gobierno de Junín abocado al control en los accesos, manifestó: “Queremos agradecer este gesto del intendente que es un elogio para todos nosotros, porque no es simplemente un protocolo sino que siempre se mostró preocupado porque no circule el virus acá en Junín. Nosotros abocamos los cinco sentidos en las entrevistas que se realizan a la gente y la ciudadanía sabe entender el esfuerzo que estamos haciendo, por lo que les pedimos que se sigan cuidando y que, en lo posible, no salgan de sus casas".

“Con la colaboración de toda la ciudadanía en general y con las funciones que estamos cumpliendo, estamos sobrellevando muy bien la prevención de la pandemia en Junín. Hay que cuidarse mucho más de lo que veníamos haciéndolo”, dijo Fernández y detalló finalmente que “además del permiso de circulación, en los operativos pedimos también el Documento Nacional de Identidad para corroborar los datos; hay que estar más atentos que nunca”.