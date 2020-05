“Hay un aprovechamiento de la pandemia para hacer campaña”

El bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, a través de su presidente, Roberto Costa, manifestó su preocupación por la información publicada en diferentes medios de la localidad de Azul referida a la inauguración por parte del subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, del Centro de higiene y aseo para transportistas de carga bajo el nombre de “Gobernador Axel Kicillof”.

“Es un hecho alarmante que le coloquen el nombre del mandatario provincial en medio de una pandemia”, manifestó Roberto Costa, quien agregó: “El gobernador debería estar ocupado en solucionar los problemas que la Provincia tiene con la cantidad de contagios que hay en el Conurbano bonaerense y en buscar alternativas para flexibilizar la cuarentena y reactivar la economía en las localidades donde el número de contagio es muy bajo o ninguno”.

“Frivolidades”

Costa llamó a Kicillof a “rever esta situación” y sostuvo que “hay un aprovechamiento de la situación de pandemia para hacer campaña política. Es lamentable que mientras muchos vecinos están pasando un momento difícil y de mucha angustia, el gobernador esté perdiendo tiempo valioso en frivolidades como estas”.

No obstante, el subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, había asegurado en la inauguración del lugar que la idea no había sido del gobernador: “Axel (Kicillof) es un tipo muy humilde y no tiene esa visión de las cosas. Pero en este caso es al revés: nosotros no venimos a ponerle el nombre a este lugar, sino que son los dueños de casa -en señal de agradecimiento al gobernador- los que decidieron bautizar el predio con su nombre. Por eso quiero agradecerles el gesto”.