A pesar de la cuarentena, nunca se interrumpió el trabajo del sector fideero

Hoy, 22 de mayo, se celebra el Día del Trabajador Fideero en todo el país. En Junín y la Región tiene una seccional del gremio fideero, ubicada en calle Pellegrini 125.

Carlos Antonio, secretario general de la Seccional Junín del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (SATIF), al ser entrevistado por Democracia, destacó el hecho de que la industria fideera nunca paró de trabajar, a pesar de la cuarentena por COVID 19 dispuesta por el Gobierno nacional.

“Este sector está afectado por la economía, como tantos otros, pero con trabajo ininterrumpido y sin pérdida de puestos de trabajo ni suspensiones, por lo menos en esta zona”, apuntó Antonio, quien aclaró que la Seccional Junín de SATIF tenía afiliados también en las localidades de Rojas, San Nicolás, Pergamino, Chacabuco, Alem y, por supuesto, Junín.

Aclaró que esta seccional, en lo que es pastas secas había quedado la fábrica de fideos Don Remiggio, de Alem, y cinco trabajadores en Fideos Don Antonio en nuestra ciudad, el resto son todos del sector pastas frescas. Señaló que los convenios de trabajo entre ambos sectores (pastas secas y frescas) eran distintos.

“El gremio fideero en los últimos años fue muy golpeado, ya que la harina se maneja en precio dólar, por lo cual hubo un fuerte impacto en los precios, lo mismo que en las margarinas, lácteos, etc. Hay diferencias entre las empresas que se dedican a pastas secas, hay algunas que tienen molinos propios, cientos de productos, campos y toda una infraestructura para transporte. Son empresas monopólicas que compran fábricas y marcas. El 60 o 70 por ciento del mercado de consumo lo tienen tres o cuatro fábricas en Argentina”, advirtió el dirigente.

Respecto al gremio, Antonio dijo que esas empresas grandes eran las que muchas veces ponían trabas en las negociaciones paritarias, para lograr el incremento salarial. “En lo que es pastas secas, estuvieron 15 años luchando para sacar tres categorías, antes había una sola y cobraban todos lo mismo. Ahora tenemos categorías A, B y C: la A cobra el básico, el B el 15 por ciento más y el C, el 30 por ciento más”, explicó.

Vale acotar que, este año, el gremio fideero no tuvo paritarias. Según lo expuesto, siempre las paritarias se abrían en abril, pero con motivo de la cuarentena no se abrieron las negociaciones. Apuntó que, a pesar de esto, SATIF igualmente mandó propuestas a las cámaras empresariales de pastas frescas principalmente, que es lo que se arregla más rápido y con mejor porcentaje, según dijo.

En lo relativo a pastas secas, el entrevistado informó que hubo un reajuste salarial, por la cláusula gatillo acordada el año pasado, que logró un 17 por ciento de aumento.

Feriados

Los feriados laborales de este año, por el Día del Trabajador Fideero, según convenio colectivo de trabajo se pasa al lunes posterior al 25 de Mayo, para el sector de pastas secas, y el martes siguiente a ese lunes, para pastas frescas. Por lo tanto, los feriados laborales por este motivo son: lunes 1 de junio, para trabajadores de pastas secas y martes 2 de junio, para los de pastas frescas.