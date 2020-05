Solicitan que se ejecute el Fondo de Financiamiento Educativo

Frente a diversas propuestas que se han conocido en relación a afrontar este tiempo de pandemia, desde el Suteba Junín cuestionaron los dichos de los concejales de Juntos por el Cambio porque “faltan a la verdad”.

La secretaria General de Suteba Junín, Francina Sierra, dijo que "cuando los concejales salen a plantear que todo lo propuesto por los sectores opositores ya está hecho, están faltando a la verdad. En relación a la educación, el Intendente no está haciendo absolutamente nada".

“Recordemos que el Intendente maneja un Fondo de Financiamiento Educativo que este año va a ser de 20 millones de pesos y hasta el momento no ha hecho ningún tipo de anuncios en relación al uso que le dará”, expresó.

"Las necesidades son muchísimas, no solamente existen las coyunturales en el marco de la pandemia, sino que aún hay cuestiones de fondo sin resolver", afirmó Sierra.

"El Intendente tiene que asumir un compromiso real con la educación pública y poner a disposición del trabajo, que día a día hacen docentes y directivos de igualar la enorme brecha digital, con recursos concretos. Sobre todo teniendo en cuenta que los recursos están". apuntó.

"Hay propuestas muy interesantes presentadas por el Frente de Todos, y que apoyamos, por ejemplo, el pedido de la conectividad en forma gratuita en los barrios; o la compra de computadoras e impresoras de libre acceso para que los chicos y chicas puedan hacer sus tareas. Pero además, solicitamos que el Intendente disponga la compra de dispositivos móviles, para que las escuelas dejen de hacer colectas y los docentes dejen de hacer magia para poder concretar con éxito la continuidad pedagógica de los estudiantes de Junín", sostuvo.

"Tiene que haber un programa educativo local, financiado con el Fondo de Financiamiento Educativo, que tenga como objetivo acortar la brecha digital, y por lo tanto, las desigualdades entre alumnos y docentes", propuso.

"Las cuestiones de fondo sin resolver, y que están en relación al uso de este Fondo de Financiamiento Educativo, tienen que ver con dar solución a los problemas de infraestructura escolar, a los que ahora se le sumarán los problemas de mantenimiento de los edificios por falta de uso. Es el momento justo para poner en marcha obras, que a la vez, darán trabajo a los vecinos de Junín, consensuando con todos los actores que somos parte de la vida educativa de Junín" recordó.

"Es decir, el intendente tiene muchísimas herramientas para poner en marcha, pero tiene que tener voluntad política de hacerlo", agregó.

Finalmente la titular de Suteba Junín dijo: "Estamos en un momento muy crítico, se deben utilizar e invertir todos los recursos disponibles, tal como lo hacen el Gobierno Nacional y Provincial con programas, con herramientas y con recursos materiales. El Estado local no puede quedar eximido de ponerse a pensar y ejecutar políticas públicas para nuestra educación local".