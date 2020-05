El municipio elevó el pedido de autorización para las salidas recreativas

Tras ser aprobada la propuesta por la Mesa Sanitaria local, el municipio elevó ayer el pedido de autorización de salidas recreativas para nuestra ciudad.

En caso de ser aprobadas por el Ejecutivo Bonaerense, se podrán realizar salidas de hasta una hora, de 7 a 17, en un radio máximo de 500 metros.

No podrán salir aquellos vecinos que presenten síntomas de covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, disgeusia y anosmia), ni aquellos que hayan estado en contacto estrecho con algún enfermo de coronavirus en los últimos 14 días.

Además, en esta fase, no se podrán utilizar los espacios públicos, las plazas, el Parque Borchex, ni el Parque Natural Laguna de Gómez.

Tras la reunión de la Mesa Sanitaria, realizada ayer, el jefe comunal, Pablo Petrecca, expresó: “Esta mesa está conformada por actores de la salud pública y privada y por políticos de los diferentes espacios de Junín. Y lo que buscamos es debatir y tener la mirada en común en cada cuestión en la que queramos avanzar".

"Como siempre decimos, no es la salud o la economía, sino la salud y la economía. Por eso, en esta mesa hemos discutido temas como la habilitación de diferentes rubros comerciales y la apertura de distintas actividades económicas. Y, como lo hemos dicho días anteriores en las redes sociales, íbamos a poner en discusión en la mesa las salidas recreativas", indicó.

"Todos sabemos la importancia de las salidas para el cuerpo y para la salud mental, pero era algo que debíamos discutir con los especialistas. Antes nos habían dicho que no, pero ahora logramos su aprobación para poder enviar el protocolo a provincia”, agregó y aclaró: “Quiero ser claro: hasta que la Provincia no lo autorice, las salidas no estarán permitidas en Junín".

En esta línea, Petrecca destacó: "Nos comprometimos ante la comunidad a que cada decisión que tomáramos iba a pasar por la Mesa Sanitaria y así lo estamos haciendo. El mensaje es el mismo y la responsabilidad individual de cada uno es fundamental. También el uso del cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social son fundamentales porque, como lo dijo el Presidente, el virus lo vamos a buscar nosotros y no al revés”.

De aprobarse el protocolo presentado, desde el municipio brindarán más detalles sobre cómo se implementará: “Esta pandemia tiene efectos muy nocivos y debemos ir avanzando de a poco como hasta ahora".

"Hemos realizado muchas cosas bien desde el Estado, pero también está la responsabilidad de los juninenses y eso es fundamental. Y si estamos así en Junín, fue por el gran comportamiento de la sociedad. Pero la debemos mantener para seguir avanzando. No nos podemos relajar ni dejar de cumplir con las recomendaciones que todos sabemos", finalizó.

Por su parte, el Dr. Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, aseguró: “Este tipo de reuniones han permitido ir flexibilizando algunas cuestiones comerciales, pero a la vez cuidando la salud. Debemos ser muy cautos en las salidas que se van permitiendo para no tener ningún tipo de problemas, como hasta ahora".

Por último indicó que "la epidemia no ha llegado a esta región, pero debemos seguir trabajando en las medidas de seguridad e higiene. Tratamos de lograr consensos, que a veces no es fácil pero cuando se logran tienen mucha fuerza. Junín está muy bien pero se debe a todo lo que se viene haciendo y no debemos relajarnos en ese sentido”.