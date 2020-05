El Frente de Todos presentó un programa de emergencia

Los concejales del Frente de Todos, Victoria Muffarotto, Lautaro Mazzutti y Maximiliano Berestein, presentaron hoy en conferencia de prensa, un programa de emergencia para la ciudad, que se elevó al Ejecutivo local.

La extensa propuesta aborda distintos ejes e incluye la creación de un fondo especial para combatir el Covid-19, cooperativas de trabajo financiadas por el municipio, el programa “compre local” y la eximición de tasas, entre otras cuestiones.

“Visto el gran esfuerzo que han realizado todos los vecinos de Junín durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir de la pandemia del COVID -19 que golpea al mundo, creemos que es necesario dar un paso más en la ciudad de Junín”, empieza el texto que fue presentado hoy al intendente Pablo Petrecca.

“El esfuerzo y la responsabilidad de los vecinos ha dado como resultado que el virus no haya llegado a Junín, que no haya casos de contagio local ni casos de contagio de personas que arribaron a Junín desde otros destinos. Este esfuerzo de los vecinos fue acompañado por el Gobierno Nacional y el Provincial, quienes han implementado decenas de medidas para aliviar tanto el contexto social como económico”.

Asimismo destaca “los aportes económicos del gobernador Axel Kicillof para la compra de mercadería e insumos, los aportes realizados para mejorar las instalaciones del Hospital Interzonal Abraham Piñeyro, el dinero destinado para el Servicio Alimentario Escolar, la rapidez con la que se autorizaron los protocolos para la habilitación de nuevas actividades, el aporte de más de 4 Millones pesos y el crédito a tasa cero por más de 45 Millones de pesos para pagar el sueldo de los empleados municipales, entre otras disposiciones".

Propuestas económicas y de alivio fiscal

Eximición de tasas para comercios e industrias tales como hoteles, empresas de turismo y viajes, empresas de transporte de pasajeros, comercios gastronómicos de venta de salón, centros culturales.

Asimismo, de la eximición de Tasa de Seguridad e Higiene a los contribuyentes Pymes, Mipymes y Monotributistas (con acreditación de disminución en su facturación).

Asimismo, crear el Registro de Emprendimientos Comerciales Afectados, para identificar otros rubros que también se vieron y se ven afectados. El alcance de la eximición durará mientras no puedan funcionar.

En el caso de aquellos que durante un tiempo no lo pudieron hacer, pero ahora ya están habilitados, sólo se le eximirá el lapso que permanecieron cerrados. Además no se le exigirá, o se re adecuará la exigencia, como condición para la continuidad de la habilitación municipal, los servicios de emergencias médicas, y seguro de responsabilidad civil, durante el tiempo que estarán sin posibilidad de funcionar, ya que estos servicios no tienen beneficiarios mientras se encuentran cerrado al público.

Compre local

Implementación de una ventaja considerable a las empresas, fábricas y comercios que tengan origen en Junín para que todas las contrataciones del municipio en bienes, servicios y obras sean para proveedores locales.

Aumento del 50% y creación de fondo de fomento PyME

Durante el tiempo que esté vigente la emergencia sanitaria y social provocada por la Pandemia de Covid 19, las empresas radicadas en el partido de Junín que realicen las siguientes actividades: instituciones bancarias y financieras, supermercados e hipermercados, compañías de telefonía celular, prestadoras del servicio de televisión por cable, sufrirán un aumento del 50% de la Tasa de Seguridad e Higiene.

-Rediscusión del contrato de mantenimiento del Relleno Sanitario.



Propuestas de generación y sostenimiento del empleo

Cooperativas para el trabajo

Creación del programa Cooperativa para el Trabajo con el objetivo de generar cooperativas conformadas por personas desocupadas a raíz de la proliferación del Covid - 19 y el aislamiento.

Jóvenes que trabajan

Creación del Programa Jóvenes que Trabajan consistente en el pago de un subsidio a jóvenes de entre 18 y 30 años que se encuentren desocupados para realizar trabajos de recuperación de espacios públicos y/o de instituciones sin fines de lucro como clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados, ONG, etc. Se entiende por recuperación a obras de pintura en general, arreglos de albañilería, electricidad, carpintería, herrería y todo oficio necesario para cuestiones de menor envergadura.

Poda

Contratación de parqueros, desmalezadores y personas dedicadas al mantenimiento del arbolado para hacer la poda en la ciudad y reforzar la recolección de ramas y hojas.

Asignando la tarea de limpiar lotes privados con cargos a costa del propietario procurando mejorar no sólo la limpieza de la ciudad, sino también prevenir la propagación del mosquito vector de contagio del Dengue.

Habilitación gastronómica

Promovemos la generación de un espacio conformado entre representantes del sector gastronómico y el municipio, con asesoramiento epidemiológico necesario, para evaluar protocolos.

Hay territorios con la misma característica epidemiológica que nuestra ciudad que han habilitado el servicio gastronómico bajo condiciones sanitarias tales como la reducción como mínimo del 50% de la cantidad de mesas y sillas con las que contaban antes del aislamiento.

Que la reducción permita una distancia de por lo menos 1,5 metros entre mesas.

Que las personas que puedan concurrir sean integrantes de una misma familia y estén compartiendo el aislamiento desde el día 20 de marzo, fecha en la que se aplicó.

Emprendedores y artesanos

Los emprendedores y artesanos de la ciudad de Junín que comercializaban sus productos en Ferias y convocatorias públicas, se ven brutalmente afectados por las medidas sanitarias de prevención.

Es necesario reactivar y potenciar el Mercado Artesanal de Junín, ubicado en calle R. S. Peña en medio de nuestro centro comercial.

El municipio debe hacer una convocatoria abierta a artesanos y emprendedores para ofrecer la exposición de sus productos en el MAJ. Además se deben utilizar las herramientas de comunicación municipal para ofrecer y promocionar los productos expuestos.

Fondo municipal covid -19

Creación del Fondo Municipal Covid -19, de afectación específica para atender las necesidades sanitarias que demanden las acciones municipales en el marco de la Pandemia de Covid 19.

El Fondo creado estará compuesto por los recursos Nacionales y Provinciales girados a la Municipalidad de Junín en el marco del Covid 19 y la afectación del 100% de los ingresos municipales provenientes del cobro de la Tasa por Trazado Urbano Municipal y la Tasa de Ampliación de la red de Gas Natural. También serán destinados a este Fondo los aportes y donaciones de empresas y/o particulares cuyo fin sea colaborar con las actividades vinculadas a la actual emergencia sanitaria y social.

El Departamento Ejecutivo Municipal deberá publicar de manera diaria los movimientos monetarios y la aplicación de recursos del Fondo, a través de la página de transparencia municipal. El Fondo tendrá vigencia durante el plazo de la emergencia sanitaria y social provocada por la Pandemia de Covid 19.

Propuestas de integración tecnológica para la educación, Equipos informáticos y conectividad pública en los barrios

Los salones de usos múltiples de las Sociedades de Fomento y Bibliotecas Populares hoy se encuentran desocupados y en condiciones de ser sede para que de manera ordenada y en grupos reducidos las familias o los alumnos concurran a enviar y recibir información para sus estudios, conectarse a internet, investigar e imprimir material.

Y por otro, el Municipio cuenta con el Fondo de Financiamiento Educativo que en este momento es de más de $ 20.000.000 y recibiendo periódicamente nuevos ingresos sin compromisos asumidos públicamente por el intendente para su ejecución.

Por lo tanto, se le solicita al Municipio que realice la compra de herramientas electrónicas como computadoras e impresoras con insumos suficientes para colocar en cada sociedad de fomento además de la conexión de internet por parte de la empresa ACERCA.

Una vez finalizado el aislamiento, las computadoras serán destinadas a las escuelas de cada barrio. El uso será organizando a partir de un protocolo definido por la Mesa de Salud y las autoridades educativas.

Propuestas de salud física y mental

-Actividad física

Es necesario que desde el Municipio se tome la iniciativa y a través del Comité de Crisis se eleven los protocolos correspondientes para habilitar la realización de actividad física segura, vinculadas a deportes individuales, como la caminata, el running o el ciclismo, entre otros.

Salidas recreativas para niños

La salida recreativa para niños también es fundamental en este momento del aislamiento. El largo período de cuarentena comenzó a generar consecuencias negativas en los niños como lo son angustias, ansiedad, distracción, facilitación y aumento de accidentes domésticos. Debe tenerse en cuenta además, que la diferenciación entre el espacio público y el privado es un aspecto esencial en la estructuración de la personalidad del niño, que de no poder cumplirlo generará secuelas irreversibles.

En el plan actual, los niños serán los últimos en recobrar sus actividades normales, por lo cual es indispensable iniciar un proceso de habilitación para que puedan realizar actividades al aire libre. Por lo tanto y teniendo en cuenta que ciudades o países que tienen circulación local del virus ya entendieron esta situación y comenzaron a realizar salidas, es indispensable que en Junín, donde no hay circulación ni local ni importada del virus, se inicie el proceso de salidas recreativas para niños.

Para ello, el Comité de Crisis deberá realizar el protocolo correspondiente, que podría ser similar al utilizado en la Ciudad de Buenos Aires.

Recomendaciones OMS

-No rociar las calles y espacios públicos con desinfectante

Seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud que indican que "no se recomienda el rociado o la fumigación de espacios exteriores, como calles o mercados, para matar al virus causante de COVID-19 u otros patógenos, pues la acción del desinfectante se ve anulada por la suciedad". "Ni siquiera en ausencia de materias orgánicas, es probable que el rociado químico cubra correctamente todas las superficies durante el tiempo de contacto necesario para desactivar a los agentes patógenos". "Además, las calles y las veredas no están consideradas reservorios de infección de la COVID-19". "Rociar desinfectante, incluso en el exterior, puede ser peligroso para la salud humana".

Todo ello, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud entiende que este tipo de prácticas además de no tener ningún tipo de efectividad pueden ser peligrosas para las personas, y muy costosas.