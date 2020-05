Concejo: el debate por la transparencia se mete en la rendición de cuentas 2019

Como adelantó Democracia, en el contexto del tratamiento en comisión de la rendición de las cuentas municipales del año pasado, se realizó ayer, en el Salón Rojo del Concejo Deliberante de Junín, una reunión con funcionarios del Ejecutivo, en la cual los ediles pudieron formular preguntas y despejar dudas de cara a la votación del proyecto, que aún no tiene una fecha confirmada.

Estuvieron presentes la secretaria de Hacienda del municipio, Lorena Linguido, y el contador Mauro Jacobs, quienes explicaron los aspectos fundamentales del manejo de los fondos, bienes y recursos públicos durante ese año, y pusieron a disposición la documentación e información relacionada.

"Las principales inquietudes giraron en torno a los grandes convenios firmados por el municipio, como el Hogar de Protección Integral, por el que Nación debe seguir enviando fondos. No hubo preguntas concretas, aunque sí algunas chicanas políticas", comentaron los funcionarios petrequistas al término del encuentro.

Participaron los concejales Javier Prandi, Melina Fiel, Marcelo García, Nora Mahuad, Maximiliano Berestein, Maia Leiva, José Bruzzone y Natalia Donati.

Críticas del Frente de Todos

En la vereda opuesta, el concejal Maximiliano Berestein (Frente de Todos) afirmó que "el problema central de la rendición de cuentas municipal sigue siendo la falta de transparencia con la que administra el gobierno de Pablo Petrecca".

Y recalcó: "El intendente subestima totalmente estas instancias de discusión porque utiliza su mayoría automática en el Concejo Deliberante para cumplir con el acto administrativo. Esto es muy grave porque subestima la representación democrática y pone trabas a nuestras atribuciones y al ejercicio de control que nos confiere a los concejales la Ley Orgánica de las Municipalidades".

"La rendición es un documento que se tiene que trabajar durante todo el año, haciendo un control de las cuentas públicas, observando cómo se ejecutan los recursos que fueron presupuestados. Pero esto es imposible de hacer porque seguimos esperando que el intendente cumpla la ley y nos otorgue las claves para acceder a las cuentas públicas", declaró el edil meonista.

Y manifestó: "Pese a las notificaciones del Tribunal de Cuentas bonaerense, que intiman al intendente a entregarnos los accesos, Petrecca prefiere pagar multas antes que transparentar las cuentas".

"Por otra parte, no se cumplieron las promesas que se hicieron en el presupuesto 2019, donde por ejemplo figuraban, por tercer año consecutivo, 29 millones de pesos para poner en funcionamiento la nueva terminal de ómnibus y no se ejecutó ni un peso, y la terminal sigue estancada, sin tener claro adónde fueron a parar esos fondos", cuestionó Berestein.

Y añadió: "Les pedimos a los funcionarios que nos expliquen cuál es el estado de las cuentas públicas municipales, porque al no tener acceso no sabemos, y nos llama la atención que en un mes de inactividad las cuentas municipales entren en jaque y se vean imposibilitados de pagar sueldos o los contratos de servicios. Lamentablemente no nos dieron ninguna información, y nos dijeron que otro día nos juntábamos para abordar ese tema. Sentimos que siempre hay evasivas para dar información".

Obras de infraestructura

"Ahora le piden al ministro de Transporte, Mario Meoni, ayuda para terminar la terminal, pero hace cuatro años que tienen los fondos presupuestados para hacer los accesos y poner la terminal operativa, sin embargo, el intendente dispone, unilateralmente, afectar esos fondos a cualquier otra cosa", criticó.