Los municipales piden la apertura de paritarias

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Gabriel Saudan, en diálogo con TeleJunín, indicó que reiteraron el pedido de apertura de paritarias que “viene retrasado”.

“Nos presentamos como dicta la ley, reiterando una nota que habíamos presentado en marzo, en la que habíamos solicitado la apertura de las paritarias. En un primer momento no estaba designado el secretario de Hacienda y eso hizo que se retrasara un poco y luego con esta cuestión de la pandemia se siguió retrasando”, explicó.

“Sabemos que hay una situación económica complicada, pero más allá de eso necesitamos tener algunas cuestiones claras y algunas otras definidas, sabiendo ya que la paritaria está en marcha. Entendemos que ya es el momento de empezar a definir algunas cuestiones en esta situación”, detalló.

Bono al sector de salud

Consultado sobre el bono de cinco mil pesos que recibirán –entre abril y junio- los trabajadores de salud que se desempeñen en el área de internación, Saudan lamentó lo que consideró “una discriminación”.

“Venimos acostumbrados a la discriminación, la venimos viendo hace muchos años y lo dice alguien que se enorgullece de ser Albertista. A pesar del cambio de gobierno veo con mucha preocupación esta situación que se sigue dando”, reflexionó.

“En un primer momento vimos que se dictaminó dar un bono de 5 mil pesos para los compañeros que trabajan en el área de salud cuando, en su mayoría, los municipales estuvieron trabajando: el área de monitoreo, montículos, espacios verdes, áreas que entendíamos que eran esenciales. Seguramente no fue como una época común, pero teniendo en cuenta que teníamos que tomar muchísimos recaudos para no contagiarnos este virus, salimos a trabajar igual. Y esta situación de la pandemia hizo que los trabajos se retrasaran un poco, pero no se dejó de trabajar nunca”.

Saudan cuestionó: “Entendíamos que ese bono debería ser para todos los trabajadores, como así te puedo decir para los policías que estuvieron trabajando, que no dependen de la Municipalidad, pero no entendíamos esta diferencia que hizo el Gobierno, ¿por qué al personal de seguridad no le corresponde? Si ellos también estuvieron con todo el riesgo de contagiarse”.

Asimismo, indicó que “cuando dijeron que iba a ser para personal de salud de internación, nos pareció una discriminación terrible”.