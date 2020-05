El Centro de Castraciones vuelve a funcionar con turnos

La Dirección General de Zoonosis y Bromatología del Gobierno de Junín informa a la comunidad que, a partir de mañana, el Centro de Zoonosis volverá a realizar castraciones y continuará con el servicio de vacunación antirrábica y desparasitación.

En el caso de las castraciones, se asignará un turno, mientras que la vacunación será por orden de llegada, pero manteniendo el debido distanciamiento preventivo. Será obligatorio que solo concurra una persona con cada animal y no se permitirá el ingreso sin tapabocas.

Al respecto, el Dr. Julio Ferrero, director General de Zoonosis y Bromatología, indicó: “A partir del día lunes comenzaremos a trabajar nuevamente a puertas abiertas dentro del Centro de Castraciones que está ubicado en Vicente López y la colectora de Av. Circunvalación. El procedimiento que vamos a aplicar a partir de ahora va a ser sustancialmente diferente al que se venía empleando antes de la pandemia del coronavirus. El objetivo es el mismo, pero vamos a cambiar la metodología”.

En tanto, Agustina Cacheiro, directora de Zoonosis, explicó: “A diferencia de antes, que era por orden de llegada, a partir de ahora el centro va a funcionar por medio de un sistema de turnos para evitar la aglomeración de personas. Para eso, tienen que llamar a partir de la semana que viene, de 8 a 13, al interno de la Municipalidad (1434) o al celular 154622097”. Obviamente, tiene que ir una sola persona por mascota”.

“Si no se acude en el horario pactado, el turno se pierde, porque nos termina atrasando a todos y juntamos más gente de la debida. Por eso les pedimos por favor puntualidad y, en el caso de no poder concurrir, que nos avisen con anticipación para poder darle turno a otro”, agregó la médica veterinaria.

Cacheiro pidió a los vecinos que “concurran con el tapabocas de uso obligatorio y agregó: "No se permitirá el ingreso de menores de edad ni de adultos mayores, por lo que también se exigirá el DNI. Y, en la sala de espera, estarán disponibles todas las medidas de prevención necesarias”.

Por último, hizo referencia a los operativos de vacunación antirrábica y desparasitación al decir que “va a ser sin turno, por lo que pueden recurrir en cualquier momento de 8 a 13, siempre respetando las medidas de distanciamiento con la gente que vaya para castración”.