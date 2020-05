Reclaman la habilitación de nuevas actividades económicas en Junín

El concejal del Frente de Todos Rodolfo Bertone consideró que "ya es tiempo de discutir la rehabilitación de actividades económicas que hoy están prohibidas. El municipio tiene que escuchar a los actores que están al borde de la quiebra y que pueden adoptar un protocolo de funcionamiento que no implique riesgos sanitarios. Entre ellos, los gastronómicos".

Y el funcionario agregó: “Mientras paulatinamente la sociedad argentina recobra algunas de las actividades interrumpidas, la salida de la cuarentena se da de forma administrada para mantener el aislamiento, única vía encontrada hasta el momento para contener la pandemia. Dado que la afectación es diferente en las distintas geografías del país, el Gobierno nacional dispuso que las medidas que se adopten sean acordes a cada distrito”.

Los municipios de la provincia de Buenos Aires deben elevar al gobierno provincial los pedidos de autorización para el funcionamiento de actividades que respeten las nuevas normas. En ese sentido Bertone señaló: "El intendente de Junín no administra la cuarentena con iniciativa propia, sino que llega muchas veces tarde y otras tantas no da respuestas a planteos que son muy razonables. De ese modo desaprovecha esta modalidad que deja en manos de los gobernadores y de los intendentes un alto margen de maniobra para administrar la cuarentena. El objetivo es preservar las condiciones de salud y al mismo tiempo evitar el mayor daño económico posible."

Limitaciones

Desde el Frente de Todos aseguraron que trabajan para dar respuestas a demandas sectoriales que, según consideran, hoy se las está limitando inútilmente.

Bertone consideró que "Junín está por detrás de otros distritos de la región en la recuperación de actividades que pueden ser autorizadas con los controles necesarios. Creemos que el diálogo tan proclamado por el intendente debe manifestarse ahora, sentándose a conversar con actores como los gastronómicos, que en otros lugares están volviendo a atender con los cuidados necesarios".