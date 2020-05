Se incrementa la asistencia para paliar los efectos de la cuarentena

A partir de la puesta en marcha del programa de Ingreso Familiar de Emergencia, casi cien millones de pesos están siendo inyectados en la ciudad para los juninenses que se encuentran en dificultades económicas y sociales por la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid-19. Otros diez millones de pesos –aproximadamente– que están llegando a nuestra ciudad corresponden a las Tarjetas Alimentar, que ya fueron repartidas casi en su totalidad. También se volcarán $1.200.000 entre 750 jubilados que recibirán un pago extraordinario en reemplazo de la entrega de comida que se les hace a través del programa Probienestar. El municipio también reforzó la asistencia y está triplicando el universo de beneficiarios, con lo cual, se entregaron bolsones de alimentos a 6500 familias, más del triple de las dos mil a las que se llegaba antes del aislamiento.

De esta manera, se advierte un notable crecimiento en la ayuda social para paliar los efectos de la cuarentena, que se suma a las medidas que tomó la AFIP para asistir a otros sectores, como los créditos a tasa cero para los monotributistas o la ayuda en el pago de salarios para empleados privados a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para el que cientos de empresas en Junín estarían en condiciones de calificar.

Estos recursos asistenciales son canalizados a través de Anses, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, el Centro de Referencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el PAMI.

Ingreso Familiar de Emergencia

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue lanzado en los primeros días de abril por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, como una forma de paliar la falta de ingresos de amplios sectores que en general se desempeñan de manera informal, cuyas actividades se vieron afectadas por el aislamiento impuesto para combatir el Covid-19.

En ese entonces todavía no estaban designadas las autoridades locales de la Anses, el organismo que administra el programa. Es decir que cuando Carolina Echeverría y Lucía Astudillo se hicieron cargo de las UDAI 1 y 2 de nuestra ciudad, respectivamente, tuvieron que hacerse cargo de la difusión y asesoramiento de esta iniciativa.

Fueron 9817 los beneficiarios del IFE en nuestra ciudad. No obstante, ese número podría crecer más, ya que hay reclamos de personas que no fueron incluidas aun cuando cumplían con los requisitos.

“Se organizó un cronograma por terminación de número de documento para realizar reclamos”, explica Echeverría, para luego agregar: “Lo que más se repite es cuando una pareja se separó y el beneficio le salió a uno y al otro no, o que figura como si vivieran juntos, también hemos visto algunos casos de hijos que, por ahí construyen al lado o detrás de la casa de los padres, pero siguen apareciendo como si todavía convivieran, entonces, como el padre o la madre recibe algún beneficio o es jubilada o pensionada, no pueden acceder al IFE. En ese caso también tiene que dejar sentado que vive en una casa independiente”.

Estos temas se canalizan a través de la web. “Con los reclamos que estamos atendiendo creemos que van a ser muchos más los beneficiarios”, puntualiza Astudillo.

Bolsones

Entre los organismos oficiales, instituciones y agrupaciones políticas se hizo un trabajo conjunto en el armado de una base de datos con las familias que necesitan asistencia y esa nómina quedó a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.

“Lo que pasó al principio fue un colapso, porque la gente empezó a pedir por todos lados y nos encontramos con que teníamos muchísimas personas nuevas que se iban incorporando al listado original” señala la subsecretaria de Abordaje Territorial, Yamila Alonso.

Después de establecer criterios de prioridad, se empezaron a repartir bolsones de alimentos. Esta práctica ya la realizaba el municipio, pero su cobertura creció a más del triple.

“Se asistió a estas familias nuevas con el bolsón –comenta Alonso–, al día de hoy tuvimos una demanda de 4500 familias nuevas, que se sumaron a las 2000 que ya asistíamos, y estamos en más del 80 por ciento de totalidad de entrega”.

La subsecretaria de Abordaje Territorial cuenta que se fueron haciendo operativos de entrega, que incluían entre 500 y 800 beneficiarios, pero allí se encontraron con varios que no iban a retirar el bolsón: “Esto requiere una logística muy importante, llamamos previamente para avisar, buscamos puntos estratégicos para que la gente no se tenga que movilizar tanto. Entonces, ahora que ya se está agilizando el proceso, hubo gente a la que la convocamos tres veces y no fue, y a esos los sacamos del listado. Si no, parece que hay mucha demanda y poca respuesta, cuando en realidad, ya estamos llegando al 100% de asistencia”.

Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar es una iniciativa del ministerio de Desarrollo Social de a Nación mediante la cual se les hace un aporte de $4000 a personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijo de hasta 6 años inclusive, o de $6000 para los que tengan dos o más hijos de ese rango etario.

A Junín llegaron 2354 plásticos. La municipalidad hizo la entrega puerta a puerta y quedaron entre 150 y 200 pendientes porque no se encontró al titular.

Paola Rizzo, responsable del Centro de Referencia local del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, explica que “este programa estaba activo desde el mes de febrero pero a Junín no habían llegado las tarjetas, por eso en algunos casos se recibieron los montos acumulados”.

Asimismo, Rizzo explica que “se van a entregar más plásticos” en nuevos operativos, ya que el padrón se generó con los datos de octubre, y las variaciones que surgieron desde esa fecha no fueron incluidas, por eso, con la actualización, se van a sumar nuevos beneficiarios.

Probienestar

Esta semana, 750 beneficiarios del programa Probienestar del PAMI de Junín comenzaron a cobrar un bono de $1600 pesos, en reemplazo de los bolsones de alimentos que, mensualmente, entrega la repartición a través de tres centros de jubilados: el de Zona Norte, el de Emilio Mitre y el de la localidad de Morse .

El titular de PAMI Junín, Mario Scorsetti, indica que es “un pago extraordinario” que sustituye al bolsón de alimentos que se entrega mensualmente, y que durante mayo no se va a distribuir dado que, por la pandemia, los centros de jubilados están cerrados.

“Para cuidar a los adultos mayores se tomó la decisión de depositar ese dinero, por esta vez”, añade Scorsetti.

Los 750 beneficiarios del programa Probienestar “corresponden al grupo más vulnerable, dentro de los adultos mayores”.

En tanto, continúan vigentes otras iniciativas de PAMI, como subsidios a la fragilidad, otros para acompañar el pago de servicios, lo mismo que el programa de medicamentos esenciales y gratuitos, “que no se trata de un pago, pero sí impacta con una mejora del poder adquisitivo, al no tener que pagar diferencias en los remedios”.

Atención al público

Todos estos programas y beneficios se van administrando sobre la marcha, lo que, en muchos casos, requieren de asistencia. Pero esto no siempre se puede hacer de manera presencial.

Por ejemplo, Anses todavía mantiene sus oficinas cerradas al público. “Que las UDAI estén cerradas no quiere decir que no estemos haciendo cosas, las trabajadoras y trabajadores de Anses están yendo a las oficinas y resolviendo los reclamos”, remarca Astudillo. Es que los trámites por estos programas se realizan de manera online, centralizados en la web de Anses, pero los resuelven las oficinas de cada ciudad. “El personal tiene acceso remoto y cada empleado está resolviendo entre 80 y 90 reclamos –puntualiza Echeverría– en la UDAI. estamos a trabajando a reclamo cero, se le da respuesta a todo y al otro día vuelven a ingresar más, que también son resueltos en el día”.

Además, Echeverría y Astudillo concurren a los lugares de pago para asistir a las personas que lo necesiten. “Queremos un estado amigable, cercano, accesible y al servicio de los sectores más vulnerables que son los que peor la están pasando en este momento”, asevera la titular de la UDAI 2.

A diferencia de Anses, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio permaneció abierta durante todo el período de cuarentena, con dos trabajadoras sociales de guardia. “Lo que no hacemos son visitas, pero cada trabajadora social tiene su celular laboral así que estamos en permanente contacto con las familias a las que asistimos”, afirma Alonso.

Por su parte, Scorsetti explica que en PAMI también siguen las oficinas abiertas. “Se pusieron muchos trámites con renovación automática para hacerlos vía online –agrega– y también se fortaleció el PAMI Escucha y se extendió el horario hasta las 21, para darle información al jubilado vía telefónica”.