El municipio presentó un pulverizador a turbina para desinfectar espacios públicos

En un acto en la Plaza 25 de Mayo, el municipio presentó el nuevo pulverizador a turbina AMC para la desinfección de espacios públicos.

La máquina fue donada por la empresa Cirigliano y consta de un ventilador industrial con aspersores que atomizarán desinfectante mediante una bomba.

Esta metodología permitirá intensificar las tareas de descontaminación que lleva a cabo la Policía Ecológica y aumentar el rango de aplicabilidad en la vía pública.

“Contar con empresas que tengan estos gestos de solidaridad me enorgullece, primero, como juninense y luego como intendente”, afirmó Pablo Petrecca, quien encabezó la presentación junto con autoridades del área de Seguridad e integrantes de la empresa.

Precisamente, el jefe comunal al tomar la palabra dijo: “Hace más de dos meses que las prioridades en el Gobierno de Junín han cambiado. Estamos trabajando muy fuertemente en la prevención de la pandemia desde lo sanitario, lo social, lo económico y la seguridad. En este tiempo en el que lo más importante es cuidar la salud de todos los juninenses, hay que hacer hincapié permanentemente en la solidaridad y la responsabilidad”.

“Permanentemente hemos notado como gobierno los gestos de cientos de juninenses que se han puesto a disposición desde distintos ámbitos. Muchos vecinos se han sumado para colaborar desinteresadamente en el tratamiento de la pandemia, poniendo a disposición lugares físicos, instalaciones o invirtiendo dinero”, añadió.

“Quiero agradecer enormemente por estas muestras de solidaridad que nos han unido como comunidad y que hoy tenemos un ejemplo más de ello. En este caso, quiero dirigir las palabras de agradecimiento para la familia y la empresa Cirigliano”, dijo Petrecca y recordó: “Días pasados Sergio Cirigliano nos comentaba que estaban armando algo para poner a disposición de la comunidad, pero nunca me hubiera imaginado que se refería a esta máquina impresionante de pulverización”.

“Sabemos que son tiempos difíciles para las empresas y es por eso que queremos destacar más que nunca este ejemplo de la familia Cirigliano. Es algo que me llena de mucho orgullo primero como juninense y luego como intendente de esta ciudad”, agregó.

“Compromiso con la sociedad”

En tanto, Andreína Cirigliano, en representación de la empresa, expresó: “Queremos agradecer al Intendente por sus palabras y por dar lugar a esta contribución que siempre ha sido un poco la política de la empresa de nuestra familia. Este es un legado que nos ha quedado desde tiempos de Pascual, que en su momento pensó la manera de colaborar ante una invasión de langosta que hubo en la ciudad e ideó un lanzallamas que seguramente hayan visto en el museo”.

“Este compromiso con la sociedad es un valor que nos ha quedado y que se ha traspasado de generación en generación, por lo que ante estos momentos terribles que estamos viviendo, todo el equipo de la empresa comenzó a pensar la manera de ayudar con lo que tenemos. De ahí surgió la idea de esta turbina pulverizadora”, indicó.

Cirigliano también destacó “la apertura por parte del municipio, como así también de la Unnoba, para la concreción de esta idea que formó parte de las mesas de debate. Quiero agradecer a todo el equipo de la empresa, porque no son tiempos fáciles para las industrias y ellos han dado todo para poder construir esta máquina”.

Luego, brindó más detalles del artefacto al decir que “es una ventilador 38J que cuenta con distintas aplicabilidades en distintos rubros industriales. Le incorporamos un cono con distintos picos aspersores y los conectamos a una bomba que a su vez se conecta con un tanque con solución desinfectante”. Seguidamente, la ingeniera sostuvo que “el sistema mecánico permitirá hacer un barrido para desinfectar calles, veredas y frentes de casas, con lo cual se aumenta el alcance de la pulverización”.

“Cuatro circuitos”

Por su parte, el comisario Federico Santos, jefe de la delegación de la Policía Ecológica Junín, agradeció “la invitación por parte del Sr. Intendente, como también del área de Seguridad con quienes estamos en permanente contacto y coordinación”, y recordó algunas de las medidas que se implementaron desde hace unos meses en adelante para reforzar los controles y la prevención contra el coronavirus.

Una de estas acciones ha sido la descontaminación de espacios públicos, para lo que Santos dijo que “como consecuencia de la liberación de distintas actividades comerciales, esta práctica de pulverizado de calles y espacios públicos ha cobrado mucha importancia en la ciudad”.

“Hace unos días nos pusimos en contacto con Sergio Cirigliano para el armado de esta turbina pulverizadora que nos permitirá intensificar esta labor. Desde nuestro lugar hicimos una serie de recomendaciones para que el trabajo sea más efectivo, para que la implementación del sistema tenga el efecto deseado, por lo que estamos muy agradecidos a la empresa por este gesto que han tenido”, afirmó Santos.

Por último, el comisario explicó: “para llevar a cabo esta labor diagramamos cuatro circuitos de recorrido que comprenden, en primera instancia, los lugares donde se radican los comercios que han sido habilitados para funcionar. Una vez cumplido el circuito, se implementará un segundo organigrama que contemplará una descontaminación masiva de los barrios de Junín”.