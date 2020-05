Fuertes cruces por el traslado de legisladores opositores a La Plata

El senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Fiorini viajó a La Plata para sesionar y el Frente de Todos, a través del concejal Rodolfo Bertone y su colega en la Legislatura bonaerense, Gustavo Traverso, lo acusaron de "irresponsable" por ser un potencial transmisor del Covid-19, al haber estado en una zona de riesgo, como lo es la capital provincial.

En diálogo con Democracia, Fiorini afirmó: “Los vecinos nos piden que salgamos a trabajar para cuidarlos y no que nos encerremos en casa. Por eso, desde el primer día hemos estado ayudando y acompañando a los vecinos de Junín, para cuidarlos y llevarles soluciones. Creemos que en esta fase tenemos que trabajar cumpliendo con todas las medidas de seguridad y protocolos, para evitar los contagios, como lo hacen en todas las actividades que se están habilitando”.

"Quisimos estar para garantizar el quórum"

Y argumentó: “Los legisladores de Juntos por el Cambio quisimos estar en la Cámara, porque queríamos garantizar el quórum de una sesión que era para modificar el reglamento y justamente poder, de esa forma, sesionar de forma remota. Esta era la primera vez que se realizaba una sesión bajo esta modalidad y ante cualquier falla técnica queríamos estar presentes para realizar la sesión, entendiendo que hay muchos bonaerenses que están viviendo con incertidumbre o pasando un mal momento y que no pueden esperar más”.

“Personalmente creo que es momento de que los tres poderes del Estado estén más activos que nunca. Y eso incluye a los senadores, que venimos presentando una inmensa cantidad de proyectos desde el comienzo del coronavirus, pero que no habían sido tratados porque no estaba el Senado en funcionamiento. Y también incluye a los funcionarios, algunos de los cuales hemos recibido en Junín en los últimos días, y a la Justicia”, dijo.

“Por último, quiero aclarar que el Gobernador, mediante la resolución 549, exceptuó de la cuarentena a los trabajadores esenciales, incluyendo a quienes cumplimos funciones públicas y tenemos que hacer nuestro trabajo en otros lugares de la Provincia”, afirmó.

Críticas

Más temprano, Bertone había lanzado desde la red social Twitter: "Pudiendo sesionar desde sus ciudades, ponen en riesgo la salud de sus vecinos. #irresponsables" y comentó la publicación de Fiorini: "Una innecesaria puesta en escena, pudiendo sesionar desde acá elegiste viajar a La Plata. Espero cumplas la cuarentena a tu regreso a la ciudad".

En tanto, Gustavo Traverso, senador provincial del Frente de Todos, declaró: "El acuerdo era que se sesionaba con autoridades de cámara y presidentes de los bloques, nada más. Ellos fueron y se pusieron el barbijo amarillo, una clara decisión política de supuestamente ‘ir a defender la República’, cuando a Fiorini no lo escuché en casi dos años y medio hablar en el Senado, ni en sesión, ni en una reunión de comisión, entonces ¿qué hacía trasladando el virus a la ciudad?".