Meoni se reunió con el Cippec para analizar políticas en el transporte

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, mantuvo ayer un encuentro con representantes de Cippec para analizar la implementación de nuevas políticas públicas con el principal objetivo de cuidar a todos los pasajeros de transporte público.

En este sentido, se examinaron los traslados que realizan los trabajadores exceptuados, las distancias con sus lugares de trabajo, las diferentes ramas que se encuentran dentro del mercado laboral, bajo la premisa de continuar priorizando fundamentalmente los protocolos sanitarios, las regulaciones vigentes y las medidas de higiene.

Aumentó un 10 por ciento la cantidad de pasajeros en los trenes. Sergio Sasia. Unión Ferroviaria

Además, ambos organismos continuarán trabajando en forma conjunta para medir el impacto económico y social de los datos que surjan de las nuevas medidas implementadas en el transporte público, potenciando las capacidades de mejoras en las condiciones de traslado, con el objetivo de reducir las posibilidades de contagio de la pandemia.

En la reunión además del ministro Meoni estuvieron presentes: Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte Automotor; Marianela López, directora de Información al Público; Julia Pomares, directora ejecutiva de CIPPEC; Juan Rodil, director de Asuntos Públicos de Cippec; y Ramiro Albrieu, investigador principal de Desarrollo Económico.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas.

“Aumentó la cantidad de pasajeros”

El titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, aseguró que “aumentó un 10 por ciento la cantidad de pasajeros en los trenes” desde el inicio de esta semana con la excepción de nuevas actividades económicas en la ciudad de Buenos Aires y planteó futuros problemas para cumplir en las formaciones con las recomendaciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

Desde la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo, el uso de los trenes como del resto de los medios de transporte del servicio público “se ha reducido muchísimo” pero, “a medida que se va flexibilizando la cuarentena, comienza a aumentar la cantidad de pasajeros en los trenes, principalmente en las líneas Roca y Sarmiento”, destacó el dirigente gremial.

En declaraciones radiales, Sasia consideró que “aumentó un 10 por ciento la cantidad de pasajeros en los trenes” y, en ese sentido, advirtió que, “cuanto más se flexibilice la cuarentena, puede darse que los pasajeros viajen parados o sin cumplirse el distanciamiento social”, lo que no permitiría cumplir con las recomendaciones sanitarias.

En esa línea, el titular de la Unión Ferroviaria detalló que “en un día hábil normal previo a la pandemia viajaban aproximadamente 2 millones de pasajeros y en total hay 600 mil asientos, por lo que 1.400.000 usuarios viajaban parados y, ahora, eso no se puede”.

Con respecto a los datos del uso de los trenes durante la pandemia, Sasia sostuvo que los ferrocarriles “están en un uso del 35 o 40 por ciento, respecto a un día normal”.

“Las recomendaciones de que no se use transporte público puede ayudar a que no se junte tanta gente en horarios pico” porque “la mayoría de las actividades trabaja en los mismos horarios y habrá que repensar eso”, agregó.

También Sasia descartó la posibilidad de aumentar la frecuencia incorporando más formaciones al aseverar que, si se duplicara la cantidad de trenes, "no se levantarían nunca las barreras y colapsaría el tránsito”.

Sobre el acuerdo entre la CGT y algunos sectores empresariales para que se le reduzca un 25% el salario a los trabajadores no esenciales, el sindicalista contó: “No fuimos consultados para el acuerdo con la UIA y la reducción del 25 por ciento a los trabajadores suspendidos”.

En ese sentido, Sasia sentenció: “Nosotros no vamos a permitir que nos reduzcan los salarios en ninguna empresa. La empresa Ferrosur, que son los mismos dueños de Loma Negra, quisieron aprovechar el acuerdo CGT-UIA pero no lo permitimos".