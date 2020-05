El HIGA recibió dos nuevas ambulancias

Los directores del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, Sebastián Meneses y Mario Scévola, recibieron dos nuevas ambulancias por parte del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El acto de entrega se desarrolló en el Hospital El Dique, de la localidad de Ensenada. Allí, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; el viceministro Nicolás Kreplak; y el director provincial de Hospitales, Juan Sebastián Riera, efectuaron la entrega de las dos ambulancias.





Estas unidades pertenecen al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y a partir de ahora funcionarán como unidades coronarias de traslado.

Scévola indicó: “El Gobierno provincial está dotando a nuestro hospital de muchas de las carencias que tenía. Más allá de los aportes en el marco de la pandemia por el Covid-19, tanto los insumos que enviaron como las camas que llegaron hace algunos días y estas dos ambulancias vienen a resolver necesidades que tenía el HIGA”.

“Es importante resaltar esta cuestión porque si no, parece como que estaba todo perfecto y que lo único que se está haciendo tiene que ver con el coronavirus. Cuando en realidad, además de haber desarrollado una estrategia para estar preparados por el Covid-19, también se está ordenando y dotando al HIGA de las carencias que tenía”, afirmó Scévola.

Por último, sostuvo: “Hace muchos años que el HIGA no cuenta con ambulancias equipadas y en condiciones óptimas para realizar traslados, con lo cual, a partir de ahora, podremos comenzar a realizar los que sean necesarios. En los últimos tiempos debíamos estar pidiendo favores a la Municipalidad, que a pesar de que no atiende pacientes, tiene una ambulancia para traslados o a la empresa Intermed que no siempre está dispuesta a cumplir con el convenio que tiene firmado al haberse hecho cargo del SAME”.