Comercios: evaluarán caso por caso la situación para el cobro de los alquileres

La reapertura de algunas actividades económicas, tras casi dos meses de persianas bajas, generó cierto alivio en comerciantes y pymes aunque el panorama sea incierto y continúe atado a la realidad nacional y mundial que plantea hoy el coronavirus.

A la inactividad, la ausencia de ingresos y la necesidad de abonar sueldos y pagar servicios se suma el canon del alquiler al que muchos comerciantes le deben hacer frente.

En el municipio, en la mañana de ayer, miembros de la Sociedad de Comercio e Industria y su presidente Raúl Parejas mantuvieron una reunión con el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad, Daniel Di Palma, para dialogar sobre la posibilidad de que los inquilinos puedan abonar montos con descuentos. A su vez, se planteó la propuesta al municipio de que aquellos propietarios que realicen rebajas puedan recibir bonificaciones en tasas.



Dificultades para abonar

Luego de la reunión que se realizó en el municipio, Raúl Parejas destacó: “El planteo concreto era la situación de los alquileres. Sabíamos que no íbamos a salir con una resolución bajo el brazo porque los propietarios son muchos y no todos piensan lo mismo”.

El presidente de Comercio e Industria destacó que “algunos comerciantes pudieron arreglar con sus propietarios o martilleros, hay quienes aceptan cobrar un 50% del alquiler y hay propietarios que cobran el total”.

Por su parte Daniel Di Palma explicó: “Manifestamos inquietudes en cuanto a algunas excepciones respecto del pago de tasas y servicios para los casos de las locaciones comerciales que se encuentren con alguna bonificación por parte del locador y que se encuentre con alguna dificultad económica, que seguramente es el caso de la mayoría de los comercios, eso quedó en estudio y análisis”.

Asimismo, el presidente del Colegio que nuclea a los martilleros y corredores del Departamento Judicial de Junín destacó que se puso en conocimiento “la situación general y el gran grado de solidaridad y entendimiento que ha habido en las negociaciones que se llevaron a cabo producto de la conflictividad generada a partir de que se decretó el aislamiento obligatorio y el cierre de los comercios”.

En ese sentido, puntualizó: “Los martilleros y corredores hemos tenido que actuar para remediar y mediar en los conflictos generados por el DNU 320, la poca posibilidad o imposibilidad que tenían de afrontar los costos locativos. Se priorizó el pago de los sueldos y se pospusieron los pagos de alquileres, para lo cual estamos negociando el arreglo de todos los contratos, las proporcionalidades que se están acordando de acuerdo a las posibilidades de pago y que en gran medida no ha habido demasiada problemática”.

Caso por caso

Una posible forma de acercar a las partes, locadores y locatarios, se propuso ayer en el encuentro en el que se estudiará caso por caso la situación de los comercios en cuanto al pago de alquileres.

“Vamos a tomar nota de los casos concretos y nos vamos a reunir desde la Cámara de Comercio con Martilleros para tratar caso por caso”, indicó Parejas.

“Estudiaremos situaciones una por una. Los iremos citando. En principio lo que yo reciba se lo pasaré al Colegio de Martilleros. Lógicamente aquellos casos en los que intervengan martilleros, ellos lo charlan y luego con una respuesta, nos reunimos nuevamente”, puntualizó.

Asimismo, destacó: “El intendente como moderador puso su grano de arena respecto de la posibilidad de evaluar que el propietario que haga descuentos considerables podría contar con descuentos en tasas o extensión de fecha de pago”.

Para el caso de los comercios, sostuvo que también se evaluaría “que los comercios que no trabajaron estén exentos del pago de tasas en un 100%. El que pudo trabajar un poco estaría exento en la mitad y solo aquellos que pudieron trabajar abonarían el total”.

Más allá de las definiciones pendientes, tanto Parejas como Di Palma hicieron hincapié en el diálogo alcanzado.

Inmobiliarias

Sobre los pedidos particulares realizados al municipio, desde el Colegio de Martilleros, Di Palma indicó que en el encuentro de ayer también “se abordaron todos los temas inherentes a la situación actual, se pusieron de manifiesto las bases del protocolo de acción en cuanto al funcionamiento de inmobiliarias en esta reapertura”.

En ese sentido, indicó: “Solicitamos amplitud de ese protocolo que pusieron en análisis desde hoy y mañana (hoy), estamos elevando un análisis para poder producir una serie de cambios, para ampliar la acción de nuestra tarea profesional”, explicó.

A su vez destacó el pedido del municipio de cumplir rigurosamente con los protocolos de salud y seguridad.

Pedidos

Desde Comercio e Industria se gestiona aún por los centros de estética. Respecto del turismo, Parejas aseguró que pidieron “que puedan abrir para atender por viajes que no se hayan realizado o bien a limpiar. También hay pedidos de centros de natación, para recuperación muscular”.