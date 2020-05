Falleció Roberto César Diotti

Apenas 62 años vivió y la vida lo castigó muy duro, tuvo la desgracia de perder dos hijos adolescentes y luego esa enfermedad maligna, para la que todavía no existe cura y que no hay cuarentena que la pare, se lo llevó, después de sufrir durante mucho tiempo. Mis condolencias a su esposa Nora, a su familia y a todos sus amigos.

Roberto César Diotti nació en Junín, el 26 de febrero de 1958. Se inició cantando folklore en el conjunto Las voces del manantial, junto con Aldo Marchetto, Juan Carlos Morelo y Carlos Ferrari, en 1978.

Su iniciación en el tango se produce con el acompañamiento de un trío compuesto por Tito Tipaldi, Andrés Lázzaro y Bubby Walter. A partir de 1983 ingresó como vocalista de la Orquesta Típica Bianco y, luego, continuó su carrera como solista.

Supo estar en varios aniversarios de nuestro programa, siempre con su sonrisa y su amabilidad que lo caracterizaba. Que descanses en paz "Pelado", Dios te brinde la paz que te merecés.

Mi pesar y el pedido de las fuerzas necesarias para Nora, su esposa, que ha sido castigada muy fuerte con la pérdida de varios de sus seres queridos. No hay palabras.

Gracias a Rubén Aguilera, que me avisó de esta triste noticia, y el recuerdo permanente de El tango cuenta su historia. El tango nuevamente de luto en Junín y Agustín Roca.