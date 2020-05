Maxi Berestein: “La administración de Petrecca tiene muchas falencias”

¿Qué expectativas tiene para el reinicio de las sesiones, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia y la necesidad seguramente de legislar para la ciudad?

- El Concejo Deliberante nunca ha frenado completamente su actividad. Si bien seguimos las sugerencias sanitarias de distanciamiento social, los concejales seguíamos atentamente el día a día en este contexto de emergencia sanitaria, y a través de las herramientas tecnológicas realizamos reuniones de comisión por videoconferencias, inclusive con funcionarios provinciales y municipales. Por las características de nuestra ciudad y las flexibilizaciones que viene autorizando la provincia de Buenos Aires, nos parecía que siguiendo estrictamente las medidas de prevención necesarias, podíamos retomar la actividad presencial, como lo están haciendo muchos otros sectores.

Es indispensable que podamos mostrar transparencia en este contexto, en el que todos los sectores están haciendo un esfuerzo extra.

Si bien en la sesión de este martes (hoy), en principio, no trataremos ningún expediente con urgencia administrativa, es natural que paulatinamente volvamos a nuestro calendario habitual. Desde el Frente de Todos teníamos expectativas de poder aprobar la ordenanza que regula la implementación de la Tarjeta Alimentar en Junín. Sin embargo, lamentablemente los concejales de Juntos por el Cambio solicitaron mantener el proyecto en comisión para seguir discutiéndolo.

- Otro punto saliente es que comenzó a tratarse la rendición de lo que gastó el municipio el año pasado, ¿cree que puede ser polémico?

- Hace ya varios años que la rendición presupuestaria es un tema polémico en Junín, fundamentalmente porque el Intendente (Pablo Petrecca) se niega a darnos acceso a los concejales de la oposición a las cuentas públicas, incumpliendo la ley. Por lo que al momento de discutir el gasto del dinero municipal, que debe ser aprobado por el Concejo Deliberante, nos encontramos con un expediente de más de 500 páginas, que hay que estudiar con mucho detenimiento. El próximo lunes tendremos una reunión con funcionarios del área de Hacienda de la Municipalidad, donde empezaremos a realizarles las consultas del caso. Por el momento preferimos ser prudentes. Lo que es evidente es que la administración municipal del intendente Petrecca tiene muchas falencias, si no, no se explica cómo en tan solo un mes de parate, el municipio no tiene capacidad de pagar salarios, ni servicios esenciales.

- ¿Considera que faltó transparencia?

- Insisto en que es un momento para ser prudente y no sumar controversias en este contexto de tantas dificultades para tantos vecinos. Desde el bloque del Frente de Todos hemos presentado una nota formal, hace más de 20 días, pidiéndole al Intendente un informe de los recursos utilizados y un detalle de los beneficiarios de la ayuda alimentaria en el marco del Comité de Crisis Social. Lamentablemente aún no hemos recibido respuesta, pero informalmente nos han manifestado que lo están armando. Es indispensable que podamos mostrar transparencia en este contexto, en el que todos los sectores están haciendo un esfuerzo extra. Cuánto dinero se obtuvo por las donaciones, cuánto dinero aportó la Provincia, cuánto el Gobierno nacional, cuánto se invirtió desde las arcas municipales y fundamentalmente cómo y a quién se distribuyó la ayuda. Debemos ser eficientes en la administración de este contexto de crisis, para encarar las etapas que vienen de la mejor manera y con la confianza de los vecinos. Confío en que, una vez atravesada la pandemia, las cosas van a mejorar y tenemos la obligación moral de que todo este proceso nos sirva para ser mejores.